Скандал между Польшей и Украиной: почему Кулебу назвали националистом

Депутат Польской крестьянской партии Марек Савицкий, входящей в правительственную коалицию, высказался резко по отношению к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, назвав его националистом. Этот комментарий появился на фоне недавних высказываний Кулебы об операции "Висла", вызвавших возмущение среди польских политиков.

Марек Савицкий раскритиковал украинского министра

По мнению Савицкого, украинский министр продемонстрировал недопустимую позицию, сравнив операцию "Висла" с Волынской трагедией. Депутат также подверг критике отсутствие реакции со стороны польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, что, по его мнению, свидетельствует о слабости польской дипломатии.

Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не впервые, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, озабочен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ”, – сказал он.

Комментарии Савицкого появились после того, как Дмитрий Кулеба высказался на мероприятии Campus Polska Przyszłości. На вопрос участницы о возможном снятии запрета на эксгумацию жертв Волынской трагедии 1943-1945 годов, Кулеба предложил задуматься о событиях операции "Висла" 1947 года, которая привела к принудительному переселению украинцев в разные регионы Польши. Этот комментарий вызвал негативную реакцию в Польше, где операция "Висла" до сих пор остается болезненной темой.

Марек Савицкий, комментируя ситуацию, заявил, что "Кулеба — националист", а его заявления могут расцениваться как попытка пересмотра исторических границ между Польшей и Украиной. Савицкий также выразил обеспокоенность тем, что присутствовавшая на мероприятии молодежь "не отреагировала должным образом" на заявления Кулебы, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не принял никаких мер.

"Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен обязательно отреагировать", — заверил депутат.