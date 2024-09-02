Скандал между Польшей и Украиной: почему Кулебу назвали националистом

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Черновалова Кристина
Депутат Польской крестьянской партии Марек Савицкий, входящей в правительственную коалицию, высказался резко по отношению к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, назвав его националистом. Этот комментарий появился на фоне недавних высказываний Кулебы об операции "Висла", вызвавших возмущение среди польских политиков.
Марек Савицкий раскритиковал украинского министра
По мнению Савицкого, украинский министр продемонстрировал недопустимую позицию, сравнив операцию "Висла" с Волынской трагедией. Депутат также подверг критике отсутствие реакции со стороны польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, что, по его мнению, свидетельствует о слабости польской дипломатии.
Комментарии Савицкого появились после того, как Дмитрий Кулеба высказался на мероприятии Campus Polska Przyszłości. На вопрос участницы о возможном снятии запрета на эксгумацию жертв Волынской трагедии 1943-1945 годов, Кулеба предложил задуматься о событиях операции "Висла" 1947 года, которая привела к принудительному переселению украинцев в разные регионы Польши. Этот комментарий вызвал негативную реакцию в Польше, где операция "Висла" до сих пор остается болезненной темой.
Марек Савицкий, комментируя ситуацию, заявил, что "Кулеба — националист", а его заявления могут расцениваться как попытка пересмотра исторических границ между Польшей и Украиной. Савицкий также выразил обеспокоенность тем, что присутствовавшая на мероприятии молодежь "не отреагировала должным образом" на заявления Кулебы, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не принял никаких мер.
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