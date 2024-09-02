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Скандал между Польшей и Украиной: почему Кулебу назвали националистом

Польский политик назвал Кулебу националистом из-за его заявлений об операции "Висла"

сегодня, 12:27
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Черновалова Кристина

Депутат Польской крестьянской партии Марек Савицкий, входящей в правительственную коалицию, высказался резко по отношению к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, назвав его националистом. Этот комментарий появился на фоне недавних высказываний Кулебы об операции "Висла", вызвавших возмущение среди польских политиков.

Скандал между Польшей и Украиной: почему Кулебу назвали националистом

Марек Савицкий раскритиковал украинского министра

По мнению Савицкого, украинский министр продемонстрировал недопустимую позицию, сравнив операцию "Висла" с Волынской трагедией. Депутат также подверг критике отсутствие реакции со стороны польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, что, по его мнению, свидетельствует о слабости польской дипломатии.

Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не впервые, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, озабочен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ”, – сказал он.

Комментарии Савицкого появились после того, как Дмитрий Кулеба высказался на мероприятии Campus Polska Przyszłości. На вопрос участницы о возможном снятии запрета на эксгумацию жертв Волынской трагедии 1943-1945 годов, Кулеба предложил задуматься о событиях операции "Висла" 1947 года, которая привела к принудительному переселению украинцев в разные регионы Польши. Этот комментарий вызвал негативную реакцию в Польше, где операция "Висла" до сих пор остается болезненной темой.

Марек Савицкий, комментируя ситуацию, заявил, что "Кулеба — националист", а его заявления могут расцениваться как попытка пересмотра исторических границ между Польшей и Украиной. Савицкий также выразил обеспокоенность тем, что присутствовавшая на мероприятии молодежь "не отреагировала должным образом" на заявления Кулебы, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не принял никаких мер.

"Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен обязательно отреагировать", — заверил депутат.



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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa-o-7/news-sawicki-sikorski-nie-zareagowal-na-slowa-kuleby,nId,7770652#crp_state=1
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