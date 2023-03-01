Польша обвинила российских хакеров из-за атаки на сайты правительства

Польские чиновники заявили, что российские хакеры совершили нападение на сайт налоговой системы и заблокировали доступ пользователей для подачи онлайн деклараций. По мнению поляков, такие действия хакеров связаны с увеличением напряжения в отношениях между Польшей и Россией из-за войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Российские хакеры совершили атаку на Польшу. Фото из открытых источнико

Западные аналитики утверждают, что правительство РФ является крупнейшим лидером в мире по использованию кибертехнологий для шпионажа в других странах. Со своей стороны Москва постоянно отрицает любую хакерскую атаку.

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"Россияне несут ответственность за вчерашнюю атаку, это должно быть понятно. У нас есть информация, которая вероятно указывает, что это был противник", — сказал телекомпании Polsat News польский чиновник Януш Цешинский.

Цешинский заверил, что хакерская атака при содействии российского правительства не вызвала утечки данных о налогоплательщиках.

"Это атака, блокирующая доступ к сайту, но не блокирующая безопасность и не ставящая под угрозу наши данные", — заверил Януш Цешинский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Италии обнародовала отчет для парламента страны с планами российского диктатора Владимира Путина о дестабилизации в странах НАТО. По разведданным спецслужбам было установлено, что Российская Федерация планирует и дальше вмешиваться в политические процессы союзников Украины, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции.

Также "Комментарии" сообщал, что Польша объявила новую инициативу для Украины по спасению детей, которое украла Россия.



