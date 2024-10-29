Польша объявила о готовности отдать свои истребители Украине, но назвала одно условие

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, однако это будет возможно при одном условии – самолеты стран союзников по НАТО будут защищать воздушное пространство Польши.

Истребитель МиГ-29. Фото из открытых источников

Анджей Дуда в интервью радио Zet рассказал о возможности для Украины получить самолеты МиГ-29 от Польши. По его словам, польская сторона уже задекларировала готовность отправить эти истребители, однако при условии обеспечения безопасности воздушного пространства Польши союзниками по НАТО.

"Если западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", — сказал Дуда.

Также польский президент ответил, что его страна в начале войны передала Украине значительное количество своих ресурсов, и теперь Киев уже не считается с Варшавой. Однако Дуда подчеркнул, что не обижается на такую ситуацию, ведь политика должна строиться на дальнейших действиях.

"Я считаю, что это — большая гордость для Польши. Но с тех пор прошло два года, и с огорчением должен сказать, что жизнь грубая: Украина сейчас должна дальше бороться, а мы не можем передать большое количество постсоветского вооружения, поскольку уже отдали, что могли", – сказал президент Польши.

Дуда добавил, что, несмотря на передачу больших запасов советского вооружения, Польша не может передать Украине современные западные образцы оружия, которые закупила на миллиарды долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Польши будут депортировать украинских беженцев. Названы группы риска.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавших, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны.