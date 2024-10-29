logo

BTC/USD

71134.10

ETH/USD

2618.99

LTC/USD

72.28

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша объявила о готовности отдать свои истребители Украине, но назвала одно условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша объявила о готовности отдать свои истребители Украине, но назвала одно условие

При условии защиты от стран НАТО Польша готова отдать Украине советские истребители.

сегодня, 14:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, однако это будет возможно при одном условии – самолеты стран союзников по НАТО будут защищать воздушное пространство Польши.

Польша объявила о готовности отдать свои истребители Украине, но назвала одно условие

Истребитель МиГ-29. Фото из открытых источников

Анджей Дуда в интервью радио Zet рассказал о возможности для Украины получить самолеты МиГ-29 от Польши. По его словам, польская сторона уже задекларировала готовность отправить эти истребители, однако при условии обеспечения безопасности воздушного пространства Польши союзниками по НАТО.

"Если западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", — сказал Дуда.

Также польский президент ответил, что его страна в начале войны передала Украине значительное количество своих ресурсов, и теперь Киев уже не считается с Варшавой. Однако Дуда подчеркнул, что не обижается на такую ситуацию, ведь политика должна строиться на дальнейших действиях.

"Я считаю, что это — большая гордость для Польши. Но с тех пор прошло два года, и с огорчением должен сказать, что жизнь грубая: Украина сейчас должна дальше бороться, а мы не можем передать большое количество постсоветского вооружения, поскольку уже отдали, что могли", – сказал президент Польши.

Дуда добавил, что, несмотря на передачу больших запасов советского вооружения, Польша не может передать Украине современные западные образцы оружия, которые закупила на миллиарды долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Польши будут депортировать украинских беженцев. Названы группы риска.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавших, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UqUzFTnK8Ws&ab_channel=RadioZET
Теги:

Новости

Все новости