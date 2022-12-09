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Польша оплакивает соотечественника, погибшего в борьбе за свободную Украину

На момент гибели парню было 33 года, у себя на Родине он был профессиональным стрелком

сегодня, 09:47
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

СМИ соседней страны сообщили, что погиб гражданин Польши Кшиштоф Тифель. 32-летний мужчина с первых дней российского вторжения в Украину бросил все свои дела и отправился защищать независимость и суверенитет соседнего государства. Во время очередного обстрела поляк получил ранения не совместимы с жизнью, парень погиб моментально, на поле боя. Об этом сообщает издание Wyborcza со ссылкой на корреспондента Polsat News Матеуша Лаховски.

Польша оплакивает соотечественника, погибшего в борьбе за свободную Украину

Кшиштоф Тифель, из открытых источников

"Кшиштоф был особенным, он придерживался определенных принципов по жизни, поэтому, как только началась война в Украине, он тут же все бросил и поехал защищать города независимого государства, его невинных жителей, которых считал родными по духу людьми. Кшиштоф был профессиональным стрелком, замечательным человеком и верным другом. Жаль, что эта война продолжает забирать лучших. Спи, мой друг, пусть тебе присниться Польша", — прокомментировал смерть парня военачальник Адам Длужняк.

В социальных сетях, помимо соотечественников Кшиштофа, можно найти соболезнования его украинских собратьев.

"Спасибо тебе, что ты приехал защищать мою страну, когда ее атаковал враг. Ты приехал в самом начале конфликта, чтобы подготовить нас, научить, поделиться опытом. Ты мог уехать, но ты остался, взял в руки оружие и вместе с нами пошел отстаивать нашу свободу. Я никогда тебя не забуду, Украина тебя будет помнить вечно", — написал на своей странице в социальной сети украинский военнослужащий Андрей Смоляр.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польских гипермаркетах начался дефицит электрогенераторов. Эксперты связывают это с деятельностью некоторых воеводств и волонтеров, которые ежедневно покупают и передают электроагрегаты в Украину, в качестве помощи беженцам и военнослужащим. 



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Источник: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,29238842,strzelcy-zegnaja-swego-przyjaciela-z-czestochowy-polegl-w-walce.html?_ga=2.40673570.1080106409.1670159787-299088472.1667395130
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