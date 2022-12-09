Польша оплакивает соотечественника, погибшего в борьбе за свободную Украину

СМИ соседней страны сообщили, что погиб гражданин Польши Кшиштоф Тифель. 32-летний мужчина с первых дней российского вторжения в Украину бросил все свои дела и отправился защищать независимость и суверенитет соседнего государства. Во время очередного обстрела поляк получил ранения не совместимы с жизнью, парень погиб моментально, на поле боя. Об этом сообщает издание Wyborcza со ссылкой на корреспондента Polsat News Матеуша Лаховски.

Кшиштоф Тифель, из открытых источников

"Кшиштоф был особенным, он придерживался определенных принципов по жизни, поэтому, как только началась война в Украине, он тут же все бросил и поехал защищать города независимого государства, его невинных жителей, которых считал родными по духу людьми. Кшиштоф был профессиональным стрелком, замечательным человеком и верным другом. Жаль, что эта война продолжает забирать лучших. Спи, мой друг, пусть тебе присниться Польша", — прокомментировал смерть парня военачальник Адам Длужняк.

В социальных сетях, помимо соотечественников Кшиштофа, можно найти соболезнования его украинских собратьев.

"Спасибо тебе, что ты приехал защищать мою страну, когда ее атаковал враг. Ты приехал в самом начале конфликта, чтобы подготовить нас, научить, поделиться опытом. Ты мог уехать, но ты остался, взял в руки оружие и вместе с нами пошел отстаивать нашу свободу. Я никогда тебя не забуду, Украина тебя будет помнить вечно", — написал на своей странице в социальной сети украинский военнослужащий Андрей Смоляр.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польских гипермаркетах начался дефицит электрогенераторов. Эксперты связывают это с деятельностью некоторых воеводств и волонтеров, которые ежедневно покупают и передают электроагрегаты в Украину, в качестве помощи беженцам и военнослужащим.

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