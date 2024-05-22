Польша перебрасывает войска на границу с Беларусью: что произошло

Польша намерена увеличить количество военнослужащих на границе с Беларусью, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камиш.

Польша усилит оборону границы. Фото из открытых источников

"Мы готовы увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе. Мы защитим польскую границу. Полиция и пограничная служба получат поддержку и лучшее оборудование", — заявил Владислав Косиняк-Камиш.

По словам министра обороны Польши, на границе установят железобетонные ежи и частоколы, а также оборудование для мониторинга и борьбы с беспилотниками.

Как известно, Польша закупила у США четыре разведывательных аэростата Barbara для наблюдения за воздушным пространством на границах с Россией и Беларусью. Аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.