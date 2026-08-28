Польша ошеломила решением по защите от агрессии Путина: что происходит

Польша не планирует размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на усиление опасений потенциальной агрессии России против государств НАТО. В то же время Варшава намерена активно участвовать в системе ядерного сдерживания Североатлантического альянса.

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Об этом замминистра иностранных дел Польши Павел Залевский заявил в комментарии Politico. Он подчеркнул, что позиция Варшавы по физическому размещению ядерных боеголовок остается однозначной.

"Я хотел бы очень четко и открыто заявить: Польша не хочет иметь на своей территории ядерные боеголовки", — сказал Залевский.

При этом польские власти не отказываются от участия в общей системе ядерного сдерживания НАТО. По словам дипломата, привлечение Польши к такому механизму отнюдь не обязательно предполагает появление ядерного оружия непосредственно на территории страны.

Дискуссии о будущей ядерной защите в последнее время активизировались и в других европейских государствах. На фоне войны России против Украины и неопределенности долгосрочной роли США в европейской безопасности столицы стран Европы все чаще обсуждают возможности усиления собственного потенциала сдерживания.

Особое значение эта тема приобрела после временного прекращения Соединенными Штатами передачи Украине части разведывательной информации в марте 2025 года. Этот эпизод продемонстрировал европейским союзникам, насколько значительна зависимость континента от американских военных возможностей.

По данным западных СМИ, наибольший интерес в дискуссиях относительно дополнительных гарантий безопасности демонстрируют государства, расположенные ближе всего к России. При этом переговоры могут проходить на закрытом военном уровне.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия пока вряд ли решится привлечь северокорейских военных непосредственно к боевым действиям на территории Украины. Такой шаг способен существенно изменить характер войны и создать для Кремля опасные политические последствия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.