Польща приголомшила рішенням щодо захисту від агресії Путіна: що відбувається

Польща не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників, незважаючи на посилення побоювань щодо потенційної агресії Росії проти держав НАТО. Водночас Варшава має намір брати активну участь у системі ядерного стримування Північноатлантичного альянсу.

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Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Залевський заявив у коментарі Politico. Він наголосив, що позиція Варшави щодо фізичного розміщення ядерних боєголовок залишається однозначною.

"Я хотів би дуже чітко й відкрито заявити: Польща не хоче мати на своїй території ядерні боєголовки", — сказав Залевський.

При цьому польська влада не відмовляється від участі в загальній системі ядерного стримування НАТО. За словами дипломата, залучення Польщі до такого механізму зовсім не обов'язково передбачає появу ядерної зброї безпосередньо на території країни.

Дискусії щодо майбутнього ядерного захисту останнім часом активізувалися і в інших європейських державах. На тлі війни Росії проти України та невизначеності щодо довгострокової ролі США в європейській безпеці столиці країн Європи дедалі частіше обговорюють можливості посилення власного потенціалу стримування.

Особливого значення ця тема набула після тимчасового припинення Сполученими Штатами передачі Україні частини розвідувальної інформації у березні 2025 року. Цей епізод продемонстрував європейським союзникам, наскільки значною залишається залежність континенту від американських військових можливостей.

За даними західних ЗМІ, найбільшу зацікавленість у дискусіях щодо додаткових гарантій безпеки демонструють держави, розташовані найближче до Росії. При цьому переговори можуть відбуватися на закритому військовому рівні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія поки навряд чи наважиться залучити північнокорейських військових безпосередньо до бойових дій на території України. Такий крок здатен суттєво змінити характер війни та створити для Кремля небезпечні політичні наслідки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.