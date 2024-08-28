Польша отреагировала на призыв Зеленского о передаче своих МиГ-29: есть одно условие

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Кравцев Сергей
Польша готова передать Украине свои МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Wiadomosci.
МиГ-29. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны отметил, что Польша предоставила Украине всю военную помощь, которую могла. При этом, по словам чиновника, Варшава принимает все решения через призму безопасности страны.
Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Речь о заказанных у США F-35, первый из которых будет поставлен в эту среду, 28 августа. При этом первая партия истребителей будет доставлена не раньше 2026 года.
Напомним, сегодня, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции подчеркнул, что украинским защитникам очень нужны польские МиГ-29. Но решения о поставках пока нет.
Также глава государства подчеркивал, что необходимо решение Польши сбивать ракеты и дроны над Украиной, которые летят в направлении польского воздушного пространства.
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