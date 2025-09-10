logo

Главная Новости Мир Польша Польша озадачена после атаки РФ: стало известно первое решение правительства
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша озадачена после атаки РФ: стало известно первое решение правительства

Туск созвал экстренное заседание правительства из-за российских дронов в Польше

10 сентября 2025, 09:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября. Об этом стало известно из поста пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапки в сети Х.

Польша озадачена после атаки РФ: стало известно первое решение правительства

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, внеочередное заседание Совета министров уже началось. Сейчас Туск находится на встрече с членами правительства.

Перед этим польский премьер получил отчет от оперативного командующего по инциденту с боевыми беспилотниками РФ. Также Туск сообщал, что военные применили вооружение против летательных объектов.

На фоне экстренных мер из-за российских дронов он также заявил, что министр обороны Польши находится в "тесном контакте" с членами и лидерами стран НАТО.

президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".

Президент Польши заявил, что находится в постоянном контакте с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи. 

"Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества", – заявил президент Польши.




Источник: https://x.com/adamSzlapka/status/1965631857338581332
