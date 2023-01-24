Польша ожидает компенсации за танки, которые отправят в Украину

Польское правительство неоднократно заявляло, что хочет отправить танки Leopard 2 в Украину, однако Германия не разрешает этого делать. Теперь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ожидает от ЕС компенсации за возможную отправку танков в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Польша активно продвигает идею поставки танков в Украину. Однако страна хочет получить компенсацию за отправку танков.

"Мы подадим заявку на возмещение в Европейский Союз, это будет еще один тест доброй воли", — заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

Недавно правительство Польши объявило, что сделало официальный запрос в Германию на отправку танков Leopard 2 в Украину. А премьер-министр Матеуш Моравецкий надеется, что Германия как можно скорее рассмотрит этот вопрос.

"Я надеюсь, что этот ответ из Германии поступит быстро, потому что немцы затягиваются, уклоняются, действуют так, что трудно понять. Мы видим, что они не хотят шире помогать Украине защищаться", — говорит Моравецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять танки в Украину и не дает это сделать другим государствам. Политик опирается на три позиции по политике в сторону Украины и ее противостоянию против российской агрессии: поддержка Украины, не вступать в прямой конфликт с Россией и принимать решения совместно с союзниками.

Также "Комментарии" писали о видео , на котором президент Украины Владимир Зеленский критикует канцлера Германии Олафа Шольца за его нежелание отправить танки Leopard 2 в Украину.

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