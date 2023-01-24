Польша ожидает компенсации за танки, которые отправят в Украину

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Slava Kot
Польское правительство неоднократно заявляло, что хочет отправить танки Leopard 2 в Украину, однако Германия не разрешает этого делать. Теперь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ожидает от ЕС компенсации за возможную отправку танков в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников
Польша активно продвигает идею поставки танков в Украину. Однако страна хочет получить компенсацию за отправку танков.
Недавно правительство Польши объявило, что сделало официальный запрос в Германию на отправку танков Leopard 2 в Украину. А премьер-министр Матеуш Моравецкий надеется, что Германия как можно скорее рассмотрит этот вопрос.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять танки в Украину и не дает это сделать другим государствам. Политик опирается на три позиции по политике в сторону Украины и ее противостоянию против российской агрессии: поддержка Украины, не вступать в прямой конфликт с Россией и принимать решения совместно с союзниками.
Также "Комментарии" писали о видео , на котором президент Украины Владимир Зеленский критикует канцлера Германии Олафа Шольца за его нежелание отправить танки Leopard 2 в Украину.
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