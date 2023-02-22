Польша передаст Киеву самолеты

Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN-24 заявил, что Варшава готова передать Киеву оставшиеся у нее самолеты советских моделей. Речь о МиГ-29, пишут "Комментарии". Что касается вопроса о поставках более современной техники, то будет решать с партнерами по НАТО.

Президент Польши официально заявил о готовности уже передать военные самолеты Украине

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"Если будет принято решение передать истребители Украине, во-первых, мы точно предложим все, что осталось от постсоветских запасов, например МиГ-29, которые у нас еще остались, — сказал он. — Это удобно для Киева, потому что украинцы уже сегодня могут летать на этих "М и Гах", у них есть подготовленные пилоты. Однако передадим ли мы что-нибудь еще — будет предметом наших соглашений, которые мы будем заключать с нашими союзниками".

Ранее Дуда также отметил, что Венгрия, ранее выступавшая против поставок вооружений Киеву, сегодня в рамках саммита "Бухарестской девятки" подписала заявление о войне.

"Очень решительно по форме и формулировкам однозначно называет то, что Россия делает в Украине, просто развязанной Россией войной, кровавым варварством со стороны России", — сказал Дуда об этом заявлении.

Около месяца назад, после того как США и Европа приняли решение поддержать Украину поставками танков, Киев начал активно просить о передаче украинским ВВС западных истребителей 4-го поколения, в первую очередь американских F-16.

На последней встрече союзников Украины в Рамштайне, как и на Конференции по безопасности в Мюнхене, решение по истребителям принято не было.

Как писали "Комментарии", Украине нужно две сотни самолетов. Вероятнейшим кандидатом на замещение старых советских самолетов в ВСУ является F-16.

Ранее "Комментарии" писали, что Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели для передачи боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос будет окончательно решен в течение одного-двух месяцев. Как говорилось на портале "Комментарии", Запад, скорее всего, затягивает передачу Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям. Украинская разведка уже использует американские вертолеты. Читайте на портале "Комментарии" — самолеты – не танки: Как продвигаются обещанные поставки истребителей для ВСУ.