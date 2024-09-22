Польша поддерживает Украину, однако заявила, что имеет свои требования

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает членство Украины в НАТО и ЕС, однако имеет свои требования. По его словам, переговоры с Украиной усложняются из-за того, что на Киев давят. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF 24.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в США заявил, что разговоры об альянсе и отношениях очень важны. По его словам, благодаря НАТО Польша "чувствует себя безопаснее".

"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", — сказал Сикорский.

Также Министр иностранных дел Польши ответил на вопрос осложнились ли отношения с Украиной. По его словам, "на Украину давят", а у Польши свои условия относительно членства Украины в ЕС.

"В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями", – сказал Сикорский.

Недавно Сикорский призвал украинское правительство найти решение в память о жертвах Волынской трагедии, иначе Польша будет принимать "более жесткие меры" в отношении Украины. Впоследствии в Польше пригрозили блокированием вступления в ЕС, если Украина не позволит провести эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши нашел неприемлемое решение о судьбе Крыма и предложил Украине пойти на компромисс.

Также "Комментарии" писали о том, что во время переговоров между Зеленским и Сикорским ситуация чуть ли не дошла до ссоры.

