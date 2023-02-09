Польша подготовила истребители для Украины, но затем выставила условие

Поставки самолетов для Украины – это особый момент, который не может идти в разрез с союзниками. То есть, все страны НАТО должны занять единую позицию по этому вопросу. Польша готова передать истребители Украине, но не готова быть первой в этом вопросе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, передает "The Telegraph".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото из открытых источников

"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО", — отметил Моравецкий.

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По словам главы правительства, Варшава не будет первой страной, которая поставит Украине истребители.

"Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно, при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине", — добавил глава правительства.

Моравецкий заявил, что Польша поддерживает поставки самолетов Украине, но у его страны недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине, и что она не может предпринимать шаги, которые ослабили бы собственную безопасность.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



