Новые заявления Байдена об Украине: о чем они говорят – кому адресованы

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" назвал войну России в Украине самым большим тестом для мира, и заверил, что Штаты будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. О чем говорят эти акценты? Можно ли ожидать усиление поддержки для Украины и давления – на РФ? Какие меседжи посланы Кремлю в частности и российским элитам – в целом? Какие выводы они могут (должны) сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
США будут делать ставку сразу на несколько факторов – на санкционное давление на Россию, и поддержку Украины вооружением и финансами
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет, что президент США выступил с традиционным обращением, которое касается ключевых проблем, связанных с годом, прошедшим после очередного такого обращения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
"Конечно, тема Украины была одной из ключевых. В контексте продолжения поддержки нашей страны, неотвратимости данного курса со стороны США. Нет сомнений, что серьезным прорывом в ракурсе укрепления украино-американских отношений стал декабрьские визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
. Тогда произошла не только его встреча с Байденом, но и знаковое выступление перед Конгрессом, – напоминает эксперт. – Американские политики, общество, очень тепло встречали украинского лидера. И это стало серьезным, знаковым аспектом укрепления отношений, трансформировавшись в очередной прорыв в аспекте предоставления военной помощи Украине. Накануне визит нам пообещали ЗРК "Пэтриот", примерно через месяц – танки. Помощь вышла на качественно иной уровень. Были сняты барьеры касательно танков, бронетехники, ракет большей дальности".
Теперь, продолжает Петр Олещук, США задекларировали продолжение решительного курса на поддержку Украины, пока мы не добудем окончательную победу в борьбе с российским агрессором.
"Насколько я понимаю специфику американского подхода касательно того, как влиять на РФ в контексте ее агрессии против Украины, США опираются на комбинацию разных факторов. Это и санкционное давление на Россию, и поддержка Украины вооружением и финансами, – рассказывает политолог. – Конечная цель – продемонстрировать российским политэлитам (не только Путину, но всему правящему классу) бесперспективность продолжения агрессии. Именно об этом – заявления, что нам будут помогать столько, сколько понадобится. Что санкции будут усиливаться. И что РФ, продолжая агрессию, усугубляет ситуацию для себя самой. И нужно искать пути выхода".
По словам Петра Олещука, такой понятный меседж постоянно посылается России. Политическая элита которой, судя по ее действиям, пока не готова к адекватному восприятию реальности.
"Очевидно, – отмечает эксперт, – что США видят оптимальным вариантом прекращение РФ агрессии, отползание ее с Украины. Но пока это не выглядит реалистичным. Путинский режим считает, что следует продолжать наступление на Украину, не считаясь с потерями (человеческими, экономическими, политическими)".
Также, по мнению политолога, необходимо отметить, что обращение к Конгрессу происходило в условиях, когда в ходе промежуточных выборов осенью небольшое преимущество в парламенте получили представители Республиканской партии. Важно, что, несмотря на разнообразные моменты американской внутриполитической дискуссии, видим двухпартийное единство касательно помощи Украине, готовности поддержки нашей страны в борьбе против российской агрессии, констатирует Петр Олещук.
Украине важно быть уверенной в поддержке США и других ориентированных на Байдена государств
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук считает знаковым, что при подготовке ежегодной речи, с которой Байден выступил перед Конгрессом США, смысловой акцент решили отвести именно Украине. Для этого, отмечает она, даже пригласили посла Украины Оксану Маркарову – и к ней как представительнице украинского народа Байден обратился и заверил в поддержке.
"Президент США отлично осведомлен о настроениях американцев. Согласно результатам свежего февральского опроса Gallup, 65% из них считают, что Украина должна освободить свои территории. 39% респондентов считают, что США делают столько, сколько нужно, чтобы помочь Украине, 28% – делают слишком много. Еще 30% считают помощь недостаточной. При этом республиканцы более склонны считать помощь США чрезмерной. А это значит, что Байдену и демократам необходимо отстоять, защитить каждый доллар, каждый цент, который направляется в Украину. И получить под это одобрение американцев, – поясняет аналитик. – После этой речи, думаю, соответствующая поддержка возрастет".
Украине, продолжает Александра Ковальчук, важно быть уверенной в поддержке США и других ориентированных на Байдена государств еще и потому, что наполнение нашего бюджета в 2022-м целиком и полностью зависело от внешнего финансирования. И так же, похоже, будет в году текущем.
За год войны объем ВВП Украины обвалился более чем на треть – и эта тенденция пока сохраняется. Госдолг Украины к концу 2023 года может достричь $180-200 млрд, подчеркивает аналитик.
"Байден в своей речи подчеркнул, что США выстроили глобальную коалицию и американцы стоят с народом Украины против агрессии Путина. Прекрасной иллюстрацией его слов будет шаг навстречу скорейшей реструктуризации госдолга Украины и списании его значительной части. Чтобы наша экономика могла восстанавливаться. Но пока таких заявлений о США не было", – констатирует эксперт.
Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Данилов назвал два направления, откуда Россия может начать новое наступление.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.