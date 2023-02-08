Новые заявления Байдена об Украине: о чем они говорят – кому адресованы

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" назвал войну России в Украине самым большим тестом для мира, и заверил, что Штаты будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. О чем говорят эти акценты? Можно ли ожидать усиление поддержки для Украины и давления – на РФ? Какие меседжи посланы Кремлю в частности и российским элитам – в целом? Какие выводы они могут (должны) сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

США будут делать ставку сразу на несколько факторов – на санкционное давление на Россию, и поддержку Украины вооружением и финансами

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет, что президент США выступил с традиционным обращением, которое касается ключевых проблем, связанных с годом, прошедшим после очередного такого обращения.

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Тогда произошла не только его встреча с Байденом, но и знаковое выступление перед Конгрессом, – напоминает эксперт. – Американские политики, общество, очень тепло встречали украинского лидера. И это стало серьезным, знаковым аспектом укрепления отношений, трансформировавшись в очередной прорыв в аспекте предоставления военной помощи Украине. Накануне визит нам пообещали ЗРК "Пэтриот", примерно через месяц – танки Помощь вышла на качественно иной уровень. Были сняты барьеры касательно танков, бронетехники, ракет большей дальности". "Конечно, тема Украины была одной из ключевых. В контексте продолжения поддержки нашей страны, неотвратимости данного курса со стороны США. Нет сомнений, что серьезным прорывом в ракурсе укрепления украино-американских отношений стал декабрьские визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

Теперь, продолжает Петр Олещук, США задекларировали продолжение решительного курса на поддержку Украины, пока мы не добудем окончательную победу в борьбе с российским агрессором.

"Насколько я понимаю специфику американского подхода касательно того, как влиять на РФ в контексте ее агрессии против Украины, США опираются на комбинацию разных факторов. Это и санкционное давление на Россию, и поддержка Украины вооружением и финансами, – рассказывает политолог. – Конечная цель – продемонстрировать российским политэлитам (не только Путину, но всему правящему классу) бесперспективность продолжения агрессии. Именно об этом – заявления, что нам будут помогать столько, сколько понадобится. Что санкции будут усиливаться. И что РФ, продолжая агрессию, усугубляет ситуацию для себя самой. И нужно искать пути выхода".

По словам Петра Олещука, такой понятный меседж постоянно посылается России. Политическая элита которой, судя по ее действиям, пока не готова к адекватному восприятию реальности.

"Очевидно, – отмечает эксперт, – что США видят оптимальным вариантом прекращение РФ агрессии, отползание ее с Украины. Но пока это не выглядит реалистичным. Путинский режим считает, что следует продолжать наступление на Украину, не считаясь с потерями (человеческими, экономическими, политическими) ".

Также, по мнению политолога, необходимо отметить, что обращение к Конгрессу происходило в условиях, когда в ходе промежуточных выборов осенью небольшое преимущество в парламенте получили представители Республиканской партии. Важно, что, несмотря на разнообразные моменты американской внутриполитической дискуссии, видим двухпартийное единство касательно помощи Украине, готовности поддержки нашей страны в борьбе против российской агрессии, констатирует Петр Олещук.

Украине важно быть уверенной в поддержке США и других ориентированных на Байдена государств

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук считает знаковым, что при подготовке ежегодной речи, с которой Байден выступил перед Конгрессом США, смысловой акцент решили отвести именно Украине. Для этого, отмечает она, даже пригласили посла Украины Оксану Маркарову – и к ней как представительнице украинского народа Байден обратился и заверил в поддержке.

"Президент США отлично осведомлен о настроениях американцев. Согласно результатам свежего февральского опроса Gallup, 65% из них считают, что Украина должна освободить свои территории. 39% респондентов считают, что США делают столько, сколько нужно, чтобы помочь Украине, 28% – делают слишком много. Еще 30% считают помощь недостаточной. При этом республиканцы более склонны считать помощь США чрезмерной. А это значит, что Байдену и демократам необходимо отстоять, защитить каждый доллар, каждый цент, который направляется в Украину. И получить под это одобрение американцев, – поясняет аналитик. – После этой речи, думаю, соответствующая поддержка возрастет".

Украине, продолжает Александра Ковальчук, важно быть уверенной в поддержке США и других ориентированных на Байдена государств еще и потому, что наполнение нашего бюджета в 2022-м целиком и полностью зависело от внешнего финансирования. И так же, похоже, будет в году текущем.

За год войны объем ВВП Украины обвалился более чем на треть – и эта тенденция пока сохраняется. Госдолг Украины к концу 2023 года может достричь $180-200 млрд, подчеркивает аналитик.

"Байден в своей речи подчеркнул, что США выстроили глобальную коалицию и американцы стоят с народом Украины против агрессии Путина. Прекрасной иллюстрацией его слов будет шаг навстречу скорейшей реструктуризации госдолга Украины и списании его значительной части. Чтобы наша экономика могла восстанавливаться. Но пока таких заявлений о США не было", – констатирует эксперт.

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