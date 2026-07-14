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Польша подняла истребители из-за попытки вторжения самолета РФ: что известно

Минобороны Польши заявило о попытке российского самолета собрать данные о системах ПВО над Балтийским морем

14 июля 2026, 16:10
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Slava Kot

Польские истребители 14 июля перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем после приближения к воздушному пространству страны. Об инциденте сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша подняла истребители из-за попытки вторжения самолета РФ: что известно

Российский самолет Ил-20. Фото из открытых источников

Инцидент с российским самолетом произошел после полудня примерно в 30 километрах от города Устка. На перехват было поднято пару польских истребителей, находившихся на боевом дежурстве.

"Пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие четко покажет всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет прямую угрозу", — заявил Косиняк-Камыш.

После установления радиосвязи и передачи требования покинуть район польского воздушного пространства экипаж российского Ил-20 сменил курс и вернулся в направлении России.

Глава Минобороны Польши отметил, что это первая за длительное время попытка российского разведывательного самолета приблизиться к польской морской границе с целью сбора информации о системах противовоздушной обороны страны.

Инцидент произошел на фоне роста активности российской авиации в Балтийском регионе. В начале июля британские истребители F-35, действовавшие с авианосца HMS Prince of Wales, сопровождали российские самолеты над Норвежским морем. Также шведские воздушные силы 12 июля дважды поднимали истребители для перехвата российской авиации вблизи своего воздушного пространства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО меняет правила игры. Какое разрешение впервые дадут истребителям.



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polskie-mysliwce-przechwycily-rosyjski-samolot-rozpoznawczy-,nIdn,1009928
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