Польша подняла истребители из-за попытки вторжения самолета РФ: что известно

Польские истребители 14 июля перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем после приближения к воздушному пространству страны. Об инциденте сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Российский самолет Ил-20. Фото из открытых источников

Инцидент с российским самолетом произошел после полудня примерно в 30 километрах от города Устка. На перехват было поднято пару польских истребителей, находившихся на боевом дежурстве.

"Пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие четко покажет всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет прямую угрозу", — заявил Косиняк-Камыш.

После установления радиосвязи и передачи требования покинуть район польского воздушного пространства экипаж российского Ил-20 сменил курс и вернулся в направлении России.

Глава Минобороны Польши отметил, что это первая за длительное время попытка российского разведывательного самолета приблизиться к польской морской границе с целью сбора информации о системах противовоздушной обороны страны.

Инцидент произошел на фоне роста активности российской авиации в Балтийском регионе. В начале июля британские истребители F-35, действовавшие с авианосца HMS Prince of Wales, сопровождали российские самолеты над Норвежским морем. Также шведские воздушные силы 12 июля дважды поднимали истребители для перехвата российской авиации вблизи своего воздушного пространства.

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