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Польща підняла винищувачі через спробу вторгнення літака РФ: що відомо

Міноборони Польщі заявило про спробу російського літака зібрати дані про системи ППО над Балтійським морем

14 липня 2026, 16:10
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Slava Kot

Польські винищувачі 14 липня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем після того, як він наблизився до повітряного простору країни. Про інцидент повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польща підняла винищувачі через спробу вторгнення літака РФ: що відомо

Російський літак Іл-20. Фото з відкритих джерел

Інцидент з російським літаком стався після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка. На перехоплення було піднято пару польських винищувачів, які перебували на бойовому чергуванні.

"Пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія чітко покаже всім, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить пряму загроз", — заявив Косіняк-Камиш.

Після встановлення радіозв'язку та передачі вимоги залишити район польського повітряного простору екіпаж російського Іл-20 змінив курс і повернувся у напрямку Росії.

Очільник Міноборони Польщі наголосив, що це перша за тривалий час спроба російського розвідувального літака наблизитися до польського морського кордону з метою збору інформації про системи протиповітряної оборони країни.

Інцидент стався на тлі зростання активності російської авіації в Балтійському регіоні. На початку липня британські винищувачі F-35, які діяли з авіаносця HMS Prince of Wales, супроводили російські літаки над Норвезьким морем. Також шведські Повітряні сили 12 липня двічі підіймали винищувачі для перехоплення російської авіації поблизу свого повітряного простору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАТО змінює правила гри. Який дозвіл вперше дадуть винищувачам.



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Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polskie-mysliwce-przechwycily-rosyjski-samolot-rozpoznawczy-,nIdn,1009928
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