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Польша получила первые поставки военной техники. Это одни из лучших танков в мире

Польша обновляет свой военный потенциал и получила первые танки и гаубицы по контракту Южной Кореи.

6 декабря 2022, 11:30 comments2301
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Автор:

Slava Kot

Польское правительство начинает реализацию соглашения, подписанного с Южной Кореей о поставках танков K2 Black Panther и гаубиц K9 Thunder. Первые прибыли в Польшу 6 декабря, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

Польша получила первые поставки военной техники. Это одни из лучших танков в мире

Танки K2 Черная пантера для Польши. Фото: из открытых источников

По контракту Польша в целом закупит 1 тыс. танков K2 Black Panther и 672 самоходных гаубицы K9 Thunder. К 2025 году Южная Корея должна послать нашим соседям 180 танков к 2025 году и 212 гаубиц к 2026 году. Официально о первых поставках из Кореи в Польше сообщило Министерство национальной обороны страны. Корабли с танками приплыли в порт в городе Гдыня.

K2 Black Panther – один из новейших основных боевых танков, находящихся на вооружении, на которое он поступил в 2014 году. Основным вооружением K2 Black Panther является 120-мм пушка, которая благодаря удлиненной конструкции придает снарядам большую точность и силы удара. В танке также используется система автоматической зарядки пушки, благодаря чему она имеет более высокую скорострельность, чем у конкурентов. В общей сложности К2 может выстрелить до 10 снарядов в смену, имея в общей сложности 40 снарядов.

Однако пушка была не единственным вооружением машины. Кроме нее, K2 также использует 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 7,62-мм пулемет. Также следует отметить, что его пушка может атаковать вертолеты и самолеты на низких высотах.

K9 Thunder – это 155-мм самоходная гаубица, которую Южная Корея экспортирует в разные уголки земного шара. Эта машина работает в вооруженных силах Австралии, Норвегии, Египта, Турции и Индии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину отправили современные системы ПВО.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия отправила в Украину тяжелое вооружение.



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Источник: https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1599848915825827842
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