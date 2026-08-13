Польша пошла войной на Маска из-за Starlink: почему может пострадать Украина

Между Польшей и компанией SpaceX Илона Маска разгорается конфликт, который способен напрямую затронуть финансирование Starlink для Украины. Варшава предупредила, что может отказаться от оплаты работы терминалов, обеспечивающих украинскую армию и гражданскую инфраструктуру связью.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, SpaceX недавно изменила правила использования Starlink и исключила Польшу из единой европейской зоны роуминга. В нее входят более 30 государств – страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Теперь польские аккаунты Starlink рассматриваются как предназначенные исключительно для использования в Польше. Новые правила распространяются на клиентов, зарегистрированных после 14 июля, а с 17 августа должны коснуться и уже существующих польских пользователей.

Почему именно Польша оказалась исключена из общеевропейской зоны, SpaceX публично не объяснила. Отдельно отмечается, что Кипр также не входит в указанную зону, однако в документации Starlink он даже не упоминается.

Решение компании вызвало резкую реакцию Варшавы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский фактически пригрозил Маску финансовыми последствиями. Он заявил, что Польша платит около $50 млн в год за услуги Starlink для Украины и может пересмотреть эти расходы.

"Перестань дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о том, платить ли тебе 50 миллионов долларов в год", — написал Сикорский в соцсети X.

Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский также обвинил SpaceX в отношении к польским клиентам как к пользователям "второго сорта".

Для Украины конфликт особенно чувствителен. Польское правительство финансирует тысячи терминалов Starlink, которые используются в Украине. Система остается важнейшим резервным каналом связи в условиях войны и российских атак на телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру.

Таким образом, спор Варшавы с Маском быстро вышел за рамки коммерческого конфликта. Если Польша действительно прекратит финансирование, это может создать новую проблему для украинской связи в самый неподходящий момент.

На момент публикации SpaceX, Starlink и сам Маск публично не объяснили причины исключения Польши из единой европейской зоны.

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