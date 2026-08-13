Польща пішла війною на Маска через Starlink: чому може постраждати Україна

Між Польщею та компанією SpaceX Ілона Маска розгорається конфлікт, який здатний безпосередньо торкнутися фінансування Starlink для України. Варшава попередила, що може відмовитись від оплати роботи терміналів, які забезпечують українську армію та громадянську інфраструктуру зв'язком.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Як пише Politico, SpaceX нещодавно змінила правила використання Starlink та виключила Польщу з єдиної європейської зони роумінгу. До неї входять понад 30 держав – країни Євросоюзу, Великобританія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Тепер польські облікові записи Starlink розглядаються як призначені виключно для використання в Польщі. Нові правила поширюються на клієнтів, зареєстрованих після 14 липня, а з 17 серпня мають торкнутися і існуючих польських користувачів.

Чому саме Польща виключена із загальноєвропейської зони, SpaceX публічно не пояснила. Окремо зазначається, що Кіпр також не входить до вказаної зони, проте в документації Starlink він навіть не згадується.

Рішення компанії викликало різку реакцію Варшави. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський фактично погрозив Маску фінансовими наслідками. Він заявив, що Польща платить близько $50 млн. на рік за послуги Starlink для України і може переглянути ці витрати.

"Припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про те, чи платити тобі 50 мільйонів доларів на рік", — написав Сікорський у соцмережі X.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський також звинуватив SpaceX у відношенні до польських клієнтів як до користувачів другого сорту.

Для України конфлікт особливо чутливий. Польський уряд фінансує тисячі терміналів Starlink, які використовуються в Україні. Система залишається найважливішим резервним каналом зв'язку в умовах війни та російських атак на телекомунікаційну та енергетичну інфраструктуру.

Таким чином, суперечка Варшави з Маском швидко вийшла за межі комерційного конфлікту. Якщо Польща справді припинить фінансування, це може створити нову проблему для українського зв'язку в невідповідний момент.

На момент публікації SpaceX, Starlink та сам Маск публічно не пояснили причин виключення Польщі з єдиної європейської зони.

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