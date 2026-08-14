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Польша поставила Маска на место: на какую серьезную уступку пошел миллиардер

После дипломатического давления Варшавы SpaceX отменила ограничения для польских пользователей, а Польша вернулась в общую европейскую зону Starlink

14 августа 2026, 18:30
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Клименко Елена

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX, решила покинуть Польшу в европейском регионе своей спутниковой сети. Об этом сообщил бывший министр цифровизации Польши Януш Цешинский в соцсети X.

Польша поставила Маска на место: на какую серьезную уступку пошел миллиардер

Фото: из открытых источников

"Польша возвращается в европейскую зону покрытия Starlink. Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, следует обратиться к тем, кто помог наладить работу Starlink в 2022 году", – написал он.

Информацию также подтвердили действующий министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и глава МИД Радослав Сикорский. Последний поблагодарил Илона Маску за изменение решения.

"Спасибо, Илон Маску, за то, что вы признали, что Польша входит в состав Европейского Союза и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", — заявил Сикорский.

Ранее SpaceX планировала вывести Польшу из общей европейской зоны роуминга Starlink, охватывающей более 30 государств. В нее входят все страны Евросоюза, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

По данным Politico, новые правила должны распространяться на клиентов, регистрировавшихся в Starlink после 14 июля 2026 года. Для польских пользователей, уже пользовавшихся сервисом, ограничения планировали ввести с 17 августа.  

Такое решение вызвало резкую реакцию польских властей. Министр иностранных дел Радослав Сикорский даже пригрозил пересмотреть финансирование работы терминалов Starlink, используемых в Украине.

Кшиштоф Гавковский также выступил с критикой SpaceX и Илона Маска, заявив, что польские пользователи фактически поставили в положение клиентов "второго сорта".

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина может столкнуться с чрезвычайно сложной зимой из-за дефицита электроэнергии, проблем с теплоснабжением и нехватки ракет для противодействия российской баллистике. Политолог Андрей Золотарев призвал украинцев уже сейчас готовиться к возможному ухудшению ситуации.



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