Польща поставила Маска на місце: на яку серйозну поступку пішов мільярдер

Компанія Starlink, що належить SpaceX, вирішила залишити Польщу в європейському регіоні своєї супутникової мережі. Про це повідомив колишній міністр цифровізації Польщі Януш Цешинський у соцмережі X.

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"Польща повертається до європейської зони покриття Starlink. Іноді замість того, щоб писати погрози в X, варто звернутися до тих, хто допоміг налагодити роботу Starlink у 2022 році", — написав він.

Інформацію також підтвердили чинний міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський та глава МЗС країни Радослав Сікорський. Останній подякував Ілону Маску за зміну рішення.

"Дякую, Ілоне Маску, за те, що ви визнали, що Польща входить до складу Європейського Союзу і її громадяни не можуть зазнавати дискримінації", — заявив Сікорський.

Раніше SpaceX планувала вивести Польщу із загальної європейської зони роумінгу Starlink, яка охоплює понад 30 держав. До неї входять усі країни Євросоюзу, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

За даними Politico, нові правила мали поширюватися на клієнтів, які реєструвалися в Starlink після 14 липня 2026 року. Для польських користувачів, які вже користувалися сервісом, обмеження планували запровадити з 17 серпня.

Таке рішення викликало різку реакцію польської влади. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський навіть пригрозив переглянути фінансування роботи терміналів Starlink, які використовуються в Україні.

Кшиштоф Гавковський також виступив із критикою SpaceX та Ілона Маска, заявивши, що польських користувачів фактично поставили в становище клієнтів "другого сорту".

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