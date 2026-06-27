Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с новой трактовкой итогов российско-американского саммита на Аляске, пытаясь возложить ответственность за отсутствие договорённостей на Вашингтон.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Поводом стало заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который подчеркнул, что стороны не подписывали никаких соглашений, а лишь обменялись предложениями. По словам Лаврова, подобная оценка вызывает у него вопросы, поскольку Россия якобы согласилась с рядом американских инициатив.

Российский министр заявил, что сам факт обсуждения предложений можно рассматривать как подтверждение существования определённых договорённостей. В то же время он избежал прямого опровержения слов Рубио, ограничившись намёками на якобы изменившуюся позицию Соединённых Штатов.

Эксперты Института изучения войны отмечают, что подобные заявления вписываются в информационную стратегию Кремля. Москва пытается представить ситуацию таким образом, будто именно Вашингтон несёт ответственность за отсутствие прогресса в мирном процессе, несмотря на готовность России к переговорам.

В ISW напоминают, что саммит на Аляске завершился без подписания каких-либо документов, совместного заявления или даже запланированной итоговой пресс-конференции. Именно поэтому заявления Кремля о существовании так называемых "аляскинских договорённостей" противоречат официальной позиции США.

По мнению аналитиков, новая риторика Лаврова направлена прежде всего на сохранение образа России как стороны, якобы заинтересованной в переговорах, одновременно перекладывая ответственность за дипломатический тупик на американскую администрацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль проиграл еще одно сражение: каким заявлениям так и не поверили в США.



