Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із новим трактуванням підсумків російсько-американського саміту на Алясці, намагаючись покласти відповідальність за відсутність домовленостей на Вашингтон.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Приводом стала заява державного секретаря США Марко Рубіо, який наголосив, що сторони не підписували жодних угод, а лише обмінялися пропозиціями. За словами Лаврова, подібна оцінка викликає у нього питання, оскільки Росія нібито погодилася із низкою американських ініціатив.

Російський міністр заявив, що сам факт обговорення пропозицій можна розглядати як підтвердження існування певних домовленостей. У той же час він уникнув прямого спростування слів Рубіо, обмежившись натяками на позицію Сполучених Штатів, що нібито змінилася.

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що такі заяви вписуються в інформаційну стратегію Кремля. Москва намагається уявити ситуацію таким чином, ніби саме Вашингтон несе відповідальність за відсутність прогресу у мирному процесі, незважаючи на готовність Росії до переговорів.

В ISW нагадують, що саміт на Алясці завершився без підписання будь-яких документів, спільної заяви або навіть запланованої підсумкової прес-конференції. Саме тому заяви Кремля про існування так званих "аляскінських домовленостей" суперечать офіційній позиції США.

На думку аналітиків, нова риторика Лаврова спрямована насамперед на збереження образу Росії як сторони, яка нібито зацікавлена в переговорах, одночасно перекладаючи відповідальність за дипломатичний глухий кут на американську адміністрацію.

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