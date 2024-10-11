Польша пригрозила ударом по Петербургу: интригующие подробности

Если Россия нападет на страны Балтии, Запад ответит ударом по Санкт-Петербургу, заявил бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак.

Между Польшей и РФ растет напряжение. Фото из открытых источников

"Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – заявил Раймунд Анджейчак.

По его словам, война в Украине дала Западу несколько лет на подготовку, а если Киев проиграет, то в ближайшее время "одна российская дивизия будет во Львове, другая – в Бресте, а третья – в Гродно".

Раймунд Анджейчак подчеркнул, что страны ЕС должны показать России, что нападение на Польшу или страны Балтии приведет к "тотальному противостоянию". Для этих целей Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью до 900 км, которые будут использованы в случае нападения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.