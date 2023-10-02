Польша продолжает игнорировать Украину: подробности нового скандала

Варшава получила приглашение на Форум оборонных индустрий в Киеве одной из первых, однако польский власти его просто проигнорировали, отказавшись принять в нем участие в прошлую пятницу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью польскому "TVN24" заявил украинский посол Василий Зварич.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Журналист задал украинскому дипломату вопрос, почему представителей Польши не было на встрече Владимира Зеленского в Киеве с представителями оборонной промышленности многих стран.

"Это вопрос к польской стороне, потому что Польша одной из первых получила приглашение на событие. Это суверенное решение каждой страны. Мы посылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала", – отметил Василий Зварич.

Отметим, в Украине прошел первый Форум оборонных индустрий. По его итогам президент Владимир Зеленский заявил, что начался новый этап развития украинской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что в альянс оборонных индустрий вошли почти 40 компаний-участниц из 19 стран мира. И отметил, что развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет и дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы, поможет нам одержать победу в войне, которую начала Россия с целью захвата и уничтожения украинской государственности. Какие основные выводы можно сделать после этого Форума? Что следует учесть на будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему усиливаются разногласия Украины с европейскими соседями – какие настоящие причины.