Польша раскрыла объем помощи Patriot Украине: что получила Варшава всего за пять ракет

Польша передала Украине пять современных противоракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Хотя объем поставки оказался значительно меньше ожиданий, Варшава пошла на этот шаг только после получения специальных гарантий безопасности от США и НАТО. Об этом сообщает Defence24.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

Ранее польские власти официально подтверждали передачу части боеприпасов для Patriot, однако точное количество не раскрывали. Теперь стало известно, что Украина получила пять ракет PAC-3 MSE – одного из самых эффективных средств перехвата российских баллистических целей.

По данным издания, в распоряжении польской армии находится до 208 таких ракет, однако даже передача пяти единиц считается чувствительной для национальных запасов. В то же время для Украины эти боеприпасы имеют особую ценность. Из-за ограниченного количества ракет украинские расчеты Patriot нередко используют всего одну PAC-3 MSE для уничтожения одной баллистической ракеты, поэтому нынешняя поставка потенциально позволяет перехватить еще пять подобных целей.

Однако пяти ракет недостаточно даже для полного оснащения одной пусковой установки Patriot, которая способна нести до шести PAC-3 MSE. Именно поэтому Варшава долгое время не решалась сокращать собственные запасы.

Как отмечает Defence24, решающим фактором стали гарантии союзников. Согласно достигнутым договоренностям, в случае возникновения непосредственной угрозы для Польши США и НАТО обязуются в течение первых суток оперативно восполнить переданные запасы. По информации Defense Express, механизм предусматривает возможность получения до десяти новых ракет взамен каждой, переданной Украине. Таким образом, за пять отправленных ВСУ PAC-3 MSE Польша потенциально сможет рассчитывать на пополнение арсенала сразу 50 аналогичными противоракетами, что существенно укрепит ее собственную систему противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Patriot, Трамп и новые правила игры: что на самом деле получила Украина после саммита НАТО.



