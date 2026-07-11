Польща розкрила обсяг допомоги Patriot Україні: що отримала Варшава лише за п'ять ракет

Польща передала Україні п'ять сучасних протиракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Хоча обсяг поставки виявився значно меншим за очікування, Варшава пішла на цей крок лише після отримання спеціальних гарантій безпеки від США та НАТО. Про це повідомляє Defence24.

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

Раніше польська влада офіційно підтверджувала передачу частини боєприпасів для Patriot, однак точну кількість не розкривали. Тепер стало відомо, що Україна отримала п'ять ракет PAC-3 MSE – один із найефективніших засобів перехоплення російських балістичних цілей.

За даними видання, у розпорядженні польської армії перебуває до 208 таких ракет, проте навіть передача п'яти одиниць вважається чутливою до національних запасів. Водночас, для України ці боєприпаси мають особливу цінність. Через обмежену кількість ракет українські розрахунки Patriot нерідко використовують лише одну PAC-3 MSE для знищення однієї балістичної ракети, тому нинішнє постачання потенційно дозволяє перехопити ще п'ять подібних цілей.

Однак п'яти ракет недостатньо навіть для повного оснащення однієї пускової установки Patriot, здатної нести до шести PAC-3 MSE. Саме тому Варшава тривалий час не наважувалась скорочувати власні запаси.

Як зазначає Defence24, вирішальним чинником стали гарантії союзників. Відповідно до досягнутих домовленостей, у разі виникнення безпосередньої загрози для Польщі США та НАТО зобов'язуються протягом першої доби оперативно заповнити передані запаси. За інформацією Defense Express, механізм передбачає можливість отримання до десяти нових ракет замість кожної переданої Україні. Таким чином, за п'ять відправлених ЗСУ PAC-3 MSE Польща потенційно зможе розраховувати на поповнення арсеналу одразу 50 аналогічними протиракетами, що суттєво зміцнить її власну систему протиповітряної оборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Patriot, Трамп та нові правила гри: що насправді отримала Україна після саміту НАТО.



