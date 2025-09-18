logo

Польша резко лишила Китай прибыли: стало известно о шокирующем решении
Польша резко лишила Китай прибыли: стало известно о шокирующем решении

Блокировка границы нарушила торговый маршрут, через который проходит 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС.

18 сентября 2025, 12:15
Автор:
Клименко Елена

Польша приняла решение закрыть границу с Беларусью на фоне российских военных учений, завершившихся еще 16 сентября. Несмотря на то, что учения завершились, Варшава до сих пор не отменила ограничения. Как пишет Politico, это создает серьезную угрозу торговому потоку между Китаем и Европейским Союзом, объем которого оценивается в 25 миллиардов евро в год.

Польша резко лишила Китай прибыли: стало известно о шокирующем решении

Фото: из открытых источников

Из-за этого закрытия оказался парализован главный железнодорожный маршрут, которым проходит около 90% грузовых перевозок между КНР и ЕС. В прошлом году объемы грузов на этом направлении выросли более чем на 10%, а их стоимость почти на 85%. Этот путь стал жизненно важным для многих игроков онлайн-торговли, включая таких гигант, как Temu и Shein.

В сложной ситуации оказались и польские перевозчики. В частности, государственная компания PKP Cargo предостерегает, что долговременная блокировка заставит компании переориентироваться на более длинные альтернативные маршруты — через Казахстан, Каспийское море, Черное море, а затем через Южную Европу или Турцию.

"Полное прекращение движения на границе — это не только логистическая проблема, а вызов для всей экономики", — подчеркнул Артур Калисиак, директор по стратегическим проектам Transport & Logistics Poland.

По его словам, около 10 тысяч белорусских водителей, работающих в польских компаниях, не могут пересечь границу — они застряли с обеих сторон и не могут вернуться ни на работу, ни домой.

Ситуация остается неопределенной: у бизнеса нет никаких четких прогнозов по открытию маршрута и не понимает, получит ли какую-либо компенсацию за потери. Китайская сторона призывает Польшу обеспечить стабильность поставок, однако не предъявляет жестких требований.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз сталкивается с внутренними разногласиями по энергетическим санкциям против России. Поводом к дискуссиям стали призывы Дональда Трампа прекратить импорт российских энергоресурсов. Наибольшее сопротивление такой инициативе оказывают Словакия и Венгрия, требующие гарантий наличия альтернативных источников поставок.



