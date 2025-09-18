Польща різко позбавила Китай прибутку: стало відомо про шокуюче рішення

Польща вирішила закрити кордон із Білоруссю на тлі російських військових навчань, які завершилися ще 16 вересня. Незважаючи на те, що навчання завершилося, Варшава досі не скасувала обмеження. Як пише Politico, це створює серйозну загрозу торговому потоку між Китаєм та Європейським Союзом, обсяг якого оцінюється у 25 мільярдів євро на рік.

Через це закриття паралізовано головний залізничний маршрут, яким проходить близько 90% вантажних перевезень між КНР і ЄС. Минулого року обсяги вантажів на цьому напрямі зросли більш як на 10%, а їхня вартість майже на 85%. Цей шлях став життєво важливим для багатьох гравців онлайн-торгівлі, включаючи таких гігант, як Temu та Shein.

У складній ситуації опинились і польські перевізники. Зокрема, державна компанія PKP Cargo застерігає, що довгострокове блокування змусить компанії переорієнтуватися на довші альтернативні маршрути — через Казахстан, Каспійське море, Чорне море, а потім через Південну Європу чи Туреччину.

"Повне припинення руху на кордоні — це не тільки логістична проблема, а виклик для всієї економіки", — наголосив Артур Калісіак, директор зі стратегічних проектів Transport & Logistics Poland.

За його словами, близько 10 тисяч білоруських водіїв, які працюють у польських компаніях, не можуть перетнути кордон — вони застрягли з обох боків і не можуть повернутись ні на роботу, ні додому.

Ситуація залишається невизначеною: бізнес не має жодних чітких прогнозів щодо відкриття маршруту і не розуміє, чи отримає якусь компенсацію за втрати. Китайська сторона закликає Польщу забезпечити стабільність постачань, проте не висуває жорстких вимог.

