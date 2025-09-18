logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща різко позбавила Китай прибутку: стало відомо про шокуюче рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща різко позбавила Китай прибутку: стало відомо про шокуюче рішення

Блокування кордону порушило торговельний маршрут, через який проходить 90% залізничних вантажів між Китаєм та ЄС.

18 вересня 2025, 12:15 comments2263
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польща вирішила закрити кордон із Білоруссю на тлі російських військових навчань, які завершилися ще 16 вересня. Незважаючи на те, що навчання завершилося, Варшава досі не скасувала обмеження. Як пише Politico, це створює серйозну загрозу торговому потоку між Китаєм та Європейським Союзом, обсяг якого оцінюється у 25 мільярдів євро на рік.

Польща різко позбавила Китай прибутку: стало відомо про шокуюче рішення

Фото: з відкритих джерел

Через це закриття паралізовано головний залізничний маршрут, яким проходить близько 90% вантажних перевезень між КНР і ЄС. Минулого року обсяги вантажів на цьому напрямі зросли більш як на 10%, а їхня вартість майже на 85%. Цей шлях став життєво важливим для багатьох гравців онлайн-торгівлі, включаючи таких гігант, як Temu та Shein.

У складній ситуації опинились і польські перевізники. Зокрема, державна компанія PKP Cargo застерігає, що довгострокове блокування змусить компанії переорієнтуватися на довші альтернативні маршрути — через Казахстан, Каспійське море, Чорне море, а потім через Південну Європу чи Туреччину.

"Повне припинення руху на кордоні — це не тільки логістична проблема, а виклик для всієї економіки", — наголосив Артур Калісіак, директор зі стратегічних проектів Transport & Logistics Poland.

За його словами, близько 10 тисяч білоруських водіїв, які працюють у польських компаніях, не можуть перетнути кордон — вони застрягли з обох боків і не можуть повернутись ні на роботу, ні додому.

Ситуація залишається невизначеною: бізнес не має жодних чітких прогнозів щодо відкриття маршруту і не розуміє, чи отримає якусь компенсацію за втрати. Китайська сторона закликає Польщу забезпечити стабільність постачань, проте не висуває жорстких вимог.

Як уже писали "Коментарі", Європейський Союз стикається із внутрішніми розбіжностями щодо енергетичних санкцій проти Росії. Приводом для дискусій стали заклики Дональда Трампа припинити імпорт російських енергоресурсів. Найбільший опір такій ініціативі чинять Словаччина та Угорщина, які вимагають гарантій наявності альтернативних джерел постачання.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини