Польша резко наращивает противотанковый арсенал: к чему готовится Варшава

Польша заключила один из крупнейших оборонных контрактов последних лет, сделав ставку на усиление минных возможностей. Агентство вооружений Польши подписало соглашение с компанией Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma на поставку противотанковых мин MN-123, сообщает Defence Express.

Противотанковые мины MN-123. Фото: из открытых источников

Сумма сделки составляет около 3,4 млрд злотых (примерно 933,8 млн долларов). Официальное количество боеприпасов не раскрывается, однако речь идет о десятках тысяч комплектов, что эквивалентно сотням тысяч мин.

Новые боеприпасы предназначены для работы с системами дистанционного минирования семейства Baobab. Такие установки способны оперативно создавать масштабные минные поля: одна машина может развернуть до 600 мин за один цикл, формируя полосу длиной до 1,8 километра всего за 22 минуты.

Контракт вписывается в более широкую программу укрепления обороноспособности страны. Ранее Польша заказала гусеничные заградители Baobab-G на базе самоходной артиллерийской установки Krab, а также 24 колесные системы Baobab-K, поставки которых ожидаются в ближайшие годы.

Дополнительно часть мин может использоваться с уже имеющимися системами ISM Kroton, что позволяет быстро расширять возможности без ожидания новой техники.

Сами MN-123 оснащены кумулятивным зарядом, бесконтактным датчиком цели и программируемым самоликвидатором. Это дает возможность создавать управляемые минные поля с контролируемым сроком действия.

Таким образом, Польша делает ставку на мобильные и технологичные средства сдерживания, существенно усиливая защиту своих границ на фоне растущих угроз в регионе.

