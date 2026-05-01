Польща різко збільшує протитанковий арсенал: до чого готується Варшава

Польща уклала один із найбільших оборонних контрактів останніх років, зробивши ставку на посилення мінних можливостей. Агентство озброєнь Польщі підписало угоду з компанією Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma на постачання протитанкових мін MN-123, повідомляє Defence Express.

Протитанкові міни MN-123. Фото: з відкритих джерел

Сума угоди складає близько 3,4 млрд. злотих (приблизно 933,8 млн. доларів). Офіційна кількість боєприпасів не розкривається, проте йдеться про десятки тисяч комплектів, що еквівалентно сотням тисяч хв.

Нові боєприпаси призначені для роботи із системами дистанційного мінування сімейства Baobab. Такі установки здатні оперативно створювати масштабні мінні поля: одна машина може розгорнути до 600 хв за один цикл, формуючи смугу завдовжки до 1,8 км всього за 22 хвилини.

Договір вписується у ширшу програму зміцнення обороноздатності держави. Раніше Польща замовила гусеничні загороджувачі Baobab-G на базі самохідної артилерійської установки Krab, а також 24 колісні системи Baobab-K, постачання яких очікуються найближчими роками.

Додатково частина мін може використовуватися з наявними системами ISM Kroton, що дозволяє швидко розширювати можливості без очікування нової техніки.

Самі MN-123 оснащені кумулятивним зарядом, безконтактним датчиком цілі та програмованим самоліквідатором. Це дозволяє створювати керовані мінні поля з контрольованим терміном дії.

Таким чином, Польща робить ставку на мобільні та технологічні засоби стримування, суттєво посилюючи захист своїх кордонів на тлі зростання загроз у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі забили на сполох: чому план мрії Путіна починає здійснюватися.



