«Польша рискует пойти по пути России»: экс-глава МИД предупредил о новой угрозе для Украины в ЕС

Позиция официальной Варшавы по отношению к Украине все больше вызывает обеспокоенность среди украинских дипломатов. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что польское руководство может использовать исторические вопросы как рычаг для торможения украинского вступления в Европейский Союз.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, президент Польши Кароль Навроцкий вряд ли откажется от своей жесткой риторики по отношению к Украине. Более того, эта линия может получить политическое продолжение в ходе предстоящих переговоров о европейской интеграции Киева.

Климкин считает, что исторические споры могут быть выдвинуты как одно из условий дальнейшего продвижения Украины в членство в ЕС. По его словам, подобный подход способен создать опасный прецедент, которым воспользуются другие политические силы, скептически относящиеся к расширению Евросоюза.

Отдельно дипломат прокомментировал ситуацию вокруг польского Ордена Белого Орла, в последнее время вызвавшего широкий резонанс. По его убеждению, этот скандал нанес репутационные потери в первую очередь самой Польше, поставив ее в затруднение перед европейскими партнерами.

Климкин отметил, что при общении с представителями других государств ЕС чувствуется непонимание действий Варшавы. По его мнению, польскому политикуму придется определиться, стремится ли страна оставаться конструктивным игроком в Европейском Союзе, продолжит ли использовать чувствительные исторические темы как инструмент политического давления.

Особую тревогу у бывшего главы МИД вызывает формирование в Польше собственной исторической "мифологии" по поводу украинско-польских отношений. Он отмечает, что подобные процессы опасны тем, что напоминают механизмы создания исторических нарративов в России, которые впоследствии стали одним из оправданий агрессии против Украины.

По убеждению дипломата, развитие таких тенденций может иметь последствия не только для двусторонних отношений Киева и Варшавы, но и всей европейской политики в отношении Украины.

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