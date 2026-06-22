«Польща ризикує піти шляхом Росії»: екс-глава МЗС попередив про нову загрозу для України в ЄС

Позиція офіційної Варшави щодо України дедалі більше викликає занепокоєння серед українських дипломатів. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив, що польське керівництво може використати історичні питання як важіль для гальмування українського вступу до Європейського Союзу.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

На думку дипломата, президент Польщі Кароль Навроцький навряд чи відмовиться від своєї жорсткої риторики щодо України. Більше того, ця лінія може отримати політичне продовження під час майбутніх переговорів про європейську інтеграцію Києва.

Клімкін вважає, що історичні суперечки можуть бути висунуті як одна з умов подальшого просування України до членства в ЄС. За його словами, подібний підхід здатен створити небезпечний прецедент, яким скористаються інші політичні сили, що скептично ставляться до розширення Євросоюзу.

Окремо дипломат прокоментував ситуацію навколо польського Ордена Білого Орла, яка останнім часом викликала широкий резонанс. На його переконання, цей скандал завдав репутаційних втрат насамперед самій Польщі, поставивши її у складне становище перед європейськими партнерами.

Клімкін зазначив, що під час спілкування з представниками інших держав ЄС відчувається нерозуміння дій Варшави. На його думку, польському політикуму доведеться визначитися, чи прагне країна залишатися конструктивним гравцем у Європейському Союзі, чи продовжить використовувати чутливі історичні теми як інструмент політичного тиску.

Особливу тривогу у колишнього глави МЗС викликає формування в Польщі власної історичної "міфології" щодо українсько-польських відносин. Він наголошує, що подібні процеси небезпечні тим, що нагадують механізми створення історичних наративів у Росії, які згодом стали одним із виправдань агресії проти України.

На переконання дипломата, розвиток таких тенденцій може мати наслідки не лише для двосторонніх відносин Києва і Варшави, а й для всієї європейської політики щодо України.

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