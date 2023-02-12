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Польша сделала новое заявление об истребителях для Украины

Анджей Дуда считает, что отправка истребителей из его страны чревата безопасностью Польши, кроме того, он добавляет, что это решение должно быть согласовано всеми союзниками.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка истребителей в Украину очень серьезное решение, и пока страна не в состоянии их доставить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Польша сделала новое заявление об истребителях для Украины

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что он поддерживает решение предоставить Украине, однако это должно быть согласовано с НАТО. Теперь после поездки Владимира Зеленского по нескольким странам Европы и выступлению в Европарламенте президент Польши Анджей Дуда отметил, что предоставить самолеты для Украины будет сложно.


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"Сегодняшнее решение пожертвовать любые самолеты, любые F-16, пожертвовать их за пределы Польши – это очень серьезное решение, и нам его нелегко принять", – сказал Дуда в воскресном интервью для BBC.

Дуда также добавил, что какая-либо передача истребителей создает серьезные проблемы для его страны, ведь реактивных самолетов просто недостаточно. Польша имеет 50 истребителей. В общем, польский лидер подытожил, что любая отправка истребителей в Украину должна быть согласована с союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал единственное условие , при котором российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну в Украине. По мнению лидера Польши, это недостаточная поддержка Украины ее союзниками.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес утверждает, что с истребителями Украина смогла бы одержать победу до конца года, в то время как без них война продлится еще 3-5 лет.



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Источник: https://www.politico.eu/article/polands-andrzej-duda-sending-fighter-jets-to-ukraine-a-very-serious-decision/
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