Польша сделала новое заявление об истребителях для Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка истребителей в Украину очень серьезное решение, и пока страна не в состоянии их доставить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что он поддерживает решение предоставить Украине, однако это должно быть согласовано с НАТО. Теперь после поездки Владимира Зеленского по нескольким странам Европы и выступлению в Европарламенте президент Польши Анджей Дуда отметил, что предоставить самолеты для Украины будет сложно.

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"Сегодняшнее решение пожертвовать любые самолеты, любые F-16, пожертвовать их за пределы Польши – это очень серьезное решение, и нам его нелегко принять", – сказал Дуда в воскресном интервью для BBC.

Дуда также добавил, что какая-либо передача истребителей создает серьезные проблемы для его страны, ведь реактивных самолетов просто недостаточно. Польша имеет 50 истребителей. В общем, польский лидер подытожил, что любая отправка истребителей в Украину должна быть согласована с союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал единственное условие , при котором российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну в Украине. По мнению лидера Польши, это недостаточная поддержка Украины ее союзниками.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес утверждает, что с истребителями Украина смогла бы одержать победу до конца года, в то время как без них война продлится еще 3-5 лет.