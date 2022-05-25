Польша стала вторым домом для многих украинцев: как война в Украине изменит экономику страны

В отчете Европейской комиссии отмечается, что в Польше из-за войны в Украине ожидается рост инфляции, также прогнозируется ускорение роста цен на сырье и ослабление польской национальной валюты – злотого. Но так ли всё плохо с польской экономикой? Какие позитивные для нее моменты можно назвать, учитывая то же число беженцев из Украины (около 3 млн), которые приютила Польша? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Опросы показывают, что 90% украинцев, находящихся в Польше, планируют вернуться, но все может измениться, если война затянется

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко напоминает, что экономика Польши довольно успешно пережила коронавирус. И пророчит ей дальнейшее укрепление. В том числе за счет украинцев.

"По итогам 2021 год экономика Польши показала лучший рост среди всех экономика Евросоюза. Не говоря уж о росте зарплаты и других показателях. На сегодняшний момент средняя зарплата в Польше (без вычета налогов) почти 1,3 тыс евро. Тогда как в Венгрии, к примеру – 700 евро. Да, на содержание части украинских беженцев требуются определенные траты из польского госбюджета. Но немалая часть этих самых беженцев тратят свои сбережения в Польше. И в апреле там, к примеру, наблюдался колоссальный рост розничных продаж – на 12%", – отмечает Александр Охрименко.

Сложности, по его словам, возникают из-за энергетических проблем (отказ от российских газа, нефти и так далее). Но это проблема всех европейских государств.

"Опросы показывают, что 90% украинцев, находящихся в Польше, планируют вернуться. А что будет на практике – пока неизвестно. Если война затянется, часть украинцев, выехавших в Польшу, найдут там работу, заключат долгосрочные трудовые контракты и не захотят возвращаться в Украину, – прогнозирует эксперт. – Особенно, если они выехали с семьей. Это будет хорошо для Польши, которая получит больше рабочих рук, но точно плохо для Украины".

Увеличение стоимости энергоносителей, смена логистики их доставки, переориентация на другие рынки спровоцируют инфляционные процессы

Политический и экономический эксперт Growford Institute, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:

"С учетом того, что количество украинских беженцев в Польше просто огромно (по некоторым подсчетам — под 3 млн, с учетом детей), примерно 1 млн – это трудоспособное население. Фактически – это дополнительные руки на рынке труда. На фоне его перенасыщения отмечается значительное снижение стоимости оплаты труда наемных работников. Хоть с началом сезона сбора урожая возможно определенное оживление в этой сфере, с увеличением числа рабочих мест. Позитив для рынка продукции и услуг, так как их станет больше, и они станут дешевле".

Минусом для экономики (и польской, и общеевропейской) является, по словам эксперта, увеличение стоимости энергоносителей. Связанное, прежде всего, с российской агрессией против Украины и отказом ряда страна приобретать нефть и газ у страны-агрессора.

"В частности, стоимость топлива в Польше уже под 2 евро. Это существенный скачок. В рост идет цена на газ, на другие энергоресурсы, в которых поляки, как и многие другие европейцы, были слишком зависимы от России. Сейчас же приходится быстрым темпом от этой зависимости избавляться. Что болезненно для всех. А переориентация требует определенного времени", – поясняет Валерий Клочок.

Что касается прогнозов Европейской комиссии, в том числе касательно того, что рост реального ВВП в Польше замедлится до 3,7% в 2022 г. и 3% в 2023 г, эксперт считает это вовсе не катастрофичным для этой страны в частности стран ЕС в целом.

"Увеличение стоимости энергоносителей, смена логистики их доставки, переориентация на другие рынки (правда, от РФ избавиться окончательно вряд ли удастся), безусловно, спровоцируют инфляционные процессы. И они как в Польше, так и в Европе в целом будут, по моему мнению, в районе 5-10%. Вряд ли выше, – прогнозирует Валерий Клочок. – Думаю, не следует ожидать, что польская экономика серьезно пошатнется на фоне войны в Украине. Просто темпы роста будут значительно меньшими, чем могли бы быть, не случись российской агрессии".

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