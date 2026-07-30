logo

BTC/USD

64654

ETH/USD

1916.7

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша таки испугалась удара ракеты Путина: в Варшаве удивили громким планом для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша таки испугалась удара ракеты Путина: в Варшаве удивили громким планом для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента с российской ракетой Варшава может пересмотреть вопрос о дополнительной военной помощи Украине

30 июля 2026, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польша может в ближайшее время принять решение о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск после инцидента с российской ракетой, нарушившей польское воздушное пространство.

Польша таки испугалась удара ракеты Путина: в Варшаве удивили громким планом для Украины

Фото: из открытых источников

Во время пресс-конференции 30 июля глава польского правительства подчеркнул, что безопасность Польши неразрывно связана со способностью Украины отражать российские воздушные атаки. Именно поэтому вопрос о дальнейшей военной поддержке Киева в ближайшее время обсудят с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем.

"Мы вместе с министром обороны как можно быстрее рассмотрим вопросы дальнейшей помощи Украине. Это включает, при необходимости, дополнительные Patriot, ведь наше намерение состоит в том, чтобы Украина не проиграла эту войну", – заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что его позиция продиктована, прежде всего, интересами собственного государства.  

"Я думаю не о защите интересов Украины, а о том, как лучше обеспечить безопасность Польши. Украина воюет с Россией и уничтожает российские военные объекты, поэтому поддержка Киева отвечает нашим национальным интересам", — отметил он.

Отдельно Туск сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам он пришел к выводу, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода российско-украинской войны.

"После моего разговора с президентом Зеленским мне понятно, что следующие 100 дней могут решить исход этой войны. Сейчас шансы я бы оценил как пятьдесят пятьдесят", — сказал глава польского правительства.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированный российский обстрел Украины, который произошел вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стал не демонстрацией силы Кремля, а свидетельством нежелания Владимира Путина возвращаться в дипломатию. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко. По его словам, Кремль продолжает делать ставку на террор, однако подобная стратегия лишь усиливает международную поддержку Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости