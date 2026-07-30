Польша таки испугалась удара ракеты Путина: в Варшаве удивили громким планом для Украины

Польша может в ближайшее время принять решение о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск после инцидента с российской ракетой, нарушившей польское воздушное пространство.

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Во время пресс-конференции 30 июля глава польского правительства подчеркнул, что безопасность Польши неразрывно связана со способностью Украины отражать российские воздушные атаки. Именно поэтому вопрос о дальнейшей военной поддержке Киева в ближайшее время обсудят с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем.

"Мы вместе с министром обороны как можно быстрее рассмотрим вопросы дальнейшей помощи Украине. Это включает, при необходимости, дополнительные Patriot, ведь наше намерение состоит в том, чтобы Украина не проиграла эту войну", – заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что его позиция продиктована, прежде всего, интересами собственного государства.

"Я думаю не о защите интересов Украины, а о том, как лучше обеспечить безопасность Польши. Украина воюет с Россией и уничтожает российские военные объекты, поэтому поддержка Киева отвечает нашим национальным интересам", — отметил он.

Отдельно Туск сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам он пришел к выводу, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода российско-украинской войны.

"После моего разговора с президентом Зеленским мне понятно, что следующие 100 дней могут решить исход этой войны. Сейчас шансы я бы оценил как пятьдесят пятьдесят", — сказал глава польского правительства.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированный российский обстрел Украины, который произошел вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стал не демонстрацией силы Кремля, а свидетельством нежелания Владимира Путина возвращаться в дипломатию. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко. По его словам, Кремль продолжает делать ставку на террор, однако подобная стратегия лишь усиливает международную поддержку Украины.