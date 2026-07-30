Польща таки злякалася удару ракети Путіна: у Варшаві здивували гучним планом для України

Польща може найближчим часом ухвалити рішення про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Дональд Туск після інциденту з російською ракетою, яка порушила польський повітряний простір.

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Під час пресконференції 30 липня глава польського уряду наголосив, що безпека Польщі нерозривно пов'язана зі здатністю України відбивати російські повітряні атаки. Саме тому питання подальшої військової підтримки Києва найближчим часом обговорять із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

"Ми разом із міністром оборони якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні. Це включає, за потреби, додаткові Patriot, адже наш намір полягає в тому, щоб Україна не програла цю війну", – заявив Туск.

Польський прем'єр підкреслив, що його позиція продиктована насамперед інтересами власної держави.

"Я думаю не про захист інтересів України, а про те, як найкраще забезпечити безпеку Польщі. Україна воює з Росією та знищує російські військові об'єкти, тому підтримка Києва відповідає нашим національним інтересам", – зазначив він.

Окремо Туск повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За її підсумками він дійшов висновку, що найближчі місяці можуть стати визначальними для перебігу російсько-української війни.

"Після моєї розмови з президентом Зеленським мені зрозуміло, що наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Зараз шанси я б оцінив як п'ятдесят на п'ятдесят", – сказав глава польського уряду.

Портал "Коментарі" вже писав, що масований російський обстріл України, який відбувся невдовзі після телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, став не демонстрацією сили Кремля, а свідченням небажання Володимира Путіна повертатися до дипломатії. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко. За його словами, Кремль продовжує робити ставку на терор, однак така стратегія лише посилює міжнародну підтримку України.