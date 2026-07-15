Польша требует у Европарламента разрешения на арест депутата-украинофоба

Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек обратился к президенту Европейского парламента Роберте Мецоле с просьбой предоставить разрешение на задержание и принудительное доставление в прокуратуру депутата Европарламента Гжегожа Брауна. Польский политик неоднократно попадал в скандалы из-за антиукраинских заявлений и провокационных акций.

Гжегож Браун. Фото из открытых источников

Спикер Генеральной прокуратуры Польши Анна Адамяк сообщила, что следователи собрали достаточно доказательств для выдвижения Брауну подозрений в совершении ряда уголовных правонарушений.

"Собрано достаточно доказательств, обосновывающих подозрения в совершении ряда преступлений", — говорится в заявлении прокуратуры.

Среди нарушений называют незаконное лишение свободы, клевету, оскорбление должностных лиц, повреждение имущества, применение насилия в отношении представителя власти, публичное подстрекательство к преступлению и разжигание ненависти.

Еще в июне 2025 года польская прокуратура обратилась в Европарламент с просьбой снять с Брауна депутатский иммунитет. В ноябре того же года евродепутаты поддержали это решение, открывшее возможность для проведения уголовного расследования.

После этого прокуратура подготовила постановление об уведомлении политики о подозрении и неоднократно вызывала его на допрос. Однако, по данным следствия, провести процессуальные действия не удалось. В прокуратуре заявляют, что Браун и его адвокат пять раз срывали следственные меры: покидали место проведения допроса без разрешения или не возвращались после объявленных перерывов.

Следователи считают такое поведение сознательной попыткой затянуть расследование и использовать статус депутата Европарламента во избежание ответственности. Именно поэтому польская сторона просит Европарламент предоставить отдельное разрешение на задержание и принудительное доставление Брауна, поскольку действующее законодательство ЕС защищает евродепутатов от таких мер без специального решения парламента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гжегож Браун обвинил своего польского коллегу в слишком украинской фамилии.

Также "Кометнари" писали, что кандидат в президенты Польши вытер ноги и сжег флаг ЕС.