Польща вимагає у Європарламенту дозволу на арешт депутата-українофоба

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли з проханням надати дозвіл на затримання та примусове доставлення до прокуратури депутата Європарламенту Гжегожа Брауна. Польський політик неодноразово потрапляв у скандали через антиукраїнські заяви та провокаційні акції.

Гжегож Браун. Фото з відкритих джерел

речниця Генеральної прокуратури Польщі Анна Адамяк повідомила, що слідчі зібрали достатньо доказів для висунення Брауну підозр у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

"Зібрано достатньо доказів, які обґрунтовують підозри у вчиненні низки злочинів", — йдеться в заяві прокуратури.

Серед порушень називають незаконне позбавлення волі, наклеп, образа посадових осіб, пошкодження майна, застосування насильства щодо представника влади, публічне підбурювання до злочину та розпалювання ненависті.

Ще у червні 2025 року польська прокуратура звернулася до Європарламенту з проханням зняти з Брауна депутатський імунітет. У листопаді того ж року євродепутати підтримали це рішення, що відкрило можливість для проведення кримінального розслідування.

Після цього прокуратура підготувала постанову про повідомлення політику про підозру та неодноразово викликала його на допит. Однак, за даними слідства, провести процесуальні дії не вдалося. У прокуратурі заявляють, що Браун та його адвокат п'ять разів зривали слідчі заходи: залишали місце проведення допиту без дозволу або не поверталися після оголошених перерв.

Слідчі вважають таку поведінку свідомою спробою затягнути розслідування та використати статус депутата Європарламенту для уникнення відповідальності. Саме тому польська сторона просить Європарламент надати окремий дозвіл на затримання та примусове доставлення Брауна, оскільки чинне законодавство ЄС захищає євродепутатів від таких заходів без спеціального рішення парламенту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гжегож Браун звинуватив свого польського колегу в занадто українському прізвищі.

Також "Кометнарі" писали, що кандидат у президенти Польщі витер ноги та спалив прапор ЄС.