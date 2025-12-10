Польша удивила решением о передаче важного вооружения Украине: что произошло

Переговоры между Украиной и Польшей о возможной передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, и окончательное решение еще не принято. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, отметив, что вопрос прорабатывается активно, но окончательное решение зависит от ряда технических и стратегических аспектов.

Фото: из открытых источников

В польском военном ведомстве пояснили, что передача самолетов связана с тем, что они достигли установленных эксплуатационных сроков службы и не предусматриваются дальнейшей модернизации в составе польских ВВС. В случае принятия положительного решения истребители МиГ-29 заменят более современные самолеты F-16 и FA-50, уже выполняющие значительную часть боевых задач в Польше. Варшава рассматривает эту передачу как шаг для укрепления обороноспособности Украины и безопасности восточного фланга НАТО.

Параллельно Польша выразила заинтересованность в доступе к украинским оборонным технологиям, включая беспилотные аппараты и ракетные системы. Генштаб подчеркнул, что целью сотрудничества является не только компенсация потерь техники, но совместное развитие оборонной промышленности и технологических компетенций. Такая стратегия позволит обеим странам повысить свой оборонный потенциал и интегрироваться в современные технологические стандарты.

Отдельно обращают внимание на перспективы приобретения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen. Решение по экспорту этих самолетов зависит не только от производителя Saab, но и политики США, которые могут учитывать собственные стратегические интересы. Для Украины, которая планирует закупить около 100–150 таких самолетов, этот вопрос приобретает особую важность в контексте текущей геополитической ситуации.

