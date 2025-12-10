Польща здивувала рішенням про передачу важливого озброєння Україні: що сталося

Переговори між Україною та Польщею щодо можливого передавання винищувачів МіГ-29 тривають, і остаточне рішення ще не ухвалене. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі, зазначивши, що питання опрацьовується активно, але кінцеве рішення залежить від низки технічних та стратегічних аспектів.

Фото: з відкритих джерел

У польському військовому відомстві пояснили, що передавання літаків пов’язане з тим, що вони досягли встановлених експлуатаційних термінів служби та не передбачаються до подальшої модернізації у складі польських ВПС. У разі ухвалення позитивного рішення винищувачі МіГ-29 замінять сучасніші літаки F-16 та FA-50, які вже виконують значну частину бойових завдань у Польщі. Варшава розглядає це передавання як крок для зміцнення обороноздатності України та безпеки східного флангу НАТО.

Паралельно Польща висловила зацікавленість у доступі до українських оборонних технологій, включно з безпілотними апаратами та ракетними системами. Генштаб наголосив, що метою співпраці є не лише компенсація втрат техніки, а й спільний розвиток оборонної промисловості та технологічних компетенцій. Така стратегія дозволить обом країнам підвищити власний оборонний потенціал та інтегруватися в сучасні технологічні стандарти.

Окремо звертають увагу на перспективи придбання Україною шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Рішення щодо експорту цих літаків залежить не лише від виробника Saab, а й від політики США, які можуть враховувати власні стратегічні інтереси. Для України, яка планує закупити близько 100–150 таких літаків, це питання набуває особливої важливості у контексті поточної геополітичної ситуації.

Як вже писали "Коментарі", Білорусь нібито не прагне війни, проте готується до неї, щоб уникнути конфлікту. Таку заяву зробив формальний лідер країни Олександр Лукашенко під час засідання ради безпеки, повідомила його пресслужба 9 грудня.