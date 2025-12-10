logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща здивувала рішенням про передачу важливого озброєння Україні: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща здивувала рішенням про передачу важливого озброєння Україні: що сталося

Варшава прагне отримати доступ до українських оборонних розробок

10 грудня 2025, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговори між Україною та Польщею щодо можливого передавання винищувачів МіГ-29 тривають, і остаточне рішення ще не ухвалене. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі, зазначивши, що питання опрацьовується активно, але кінцеве рішення залежить від низки технічних та стратегічних аспектів.

Польща здивувала рішенням про передачу важливого озброєння Україні: що сталося

Фото: з відкритих джерел

У польському військовому відомстві пояснили, що передавання літаків пов’язане з тим, що вони досягли встановлених експлуатаційних термінів служби та не передбачаються до подальшої модернізації у складі польських ВПС. У разі ухвалення позитивного рішення винищувачі МіГ-29 замінять сучасніші літаки F-16 та FA-50, які вже виконують значну частину бойових завдань у Польщі. Варшава розглядає це передавання як крок для зміцнення обороноздатності України та безпеки східного флангу НАТО.

Паралельно Польща висловила зацікавленість у доступі до українських оборонних технологій, включно з безпілотними апаратами та ракетними системами. Генштаб наголосив, що метою співпраці є не лише компенсація втрат техніки, а й спільний розвиток оборонної промисловості та технологічних компетенцій. Така стратегія дозволить обом країнам підвищити власний оборонний потенціал та інтегруватися в сучасні технологічні стандарти.

Окремо звертають увагу на перспективи придбання Україною шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Рішення щодо експорту цих літаків залежить не лише від виробника Saab, а й від політики США, які можуть враховувати власні стратегічні інтереси. Для України, яка планує закупити близько 100–150 таких літаків, це питання набуває особливої важливості у контексті поточної геополітичної ситуації.

Як вже писали "Коментарі", Білорусь нібито не прагне війни, проте готується до неї, щоб уникнути конфлікту. Таку заяву зробив формальний лідер країни Олександр Лукашенко під час засідання ради безпеки, повідомила його пресслужба 9 грудня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини