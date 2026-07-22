Польша уже готовится к новому вторжению РФ: как Кремль планирует подставить Украину

Россия может готовить масштабную провокацию против стран восточного фланга НАТО, используя для этого захваченные в Украине беспилотники. С таким предупреждением выступил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а аналитики Института изучения войны (ISW) считают подобный сценарий вполне вероятным.

Польские военные. Фото: из открытых источников

По словам главы польского оборонного ведомства, Москва способна организовать операцию под чужим флагом, применив украинские дроны для атак на территорию Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии. Такой шаг, считают в Варшаве, может быть направлен на создание напряженности внутри Североатлантического альянса и дестабилизацию ситуации в регионе.

В ISW отмечают, что подобные заявления совпадают с предупреждениями других европейских лидеров. Ранее о риске российских диверсий и провокаций говорили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По оценке американских аналитиков, Россия уже реализует так называемую кампанию "нулевой фазы", цель которой — подготовить информационные и психологические условия для возможной эскалации против НАТО. В этот комплекс действий входят операции под ложным флагом, нарушения воздушного пространства с использованием беспилотников, диверсии, радиоэлектронное воздействие и другие гибридные методы давления.

Американские эксперты считают, что подобная стратегия позволяет Кремлю проверять готовность Альянса к реагированию и одновременно формировать выгодный для Москвы информационный фон. В ISW предупреждают, что гибридные операции России могут стать важной частью дальнейшей эскалации, даже если они не будут сопровождаться прямым военным столкновением.

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