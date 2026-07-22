Польща вже готується до нового вторгнення РФ: як Кремль планує підставити Україну

Росія може готувати масштабну провокацію проти країн східного флангу НАТО за допомогою захоплених в Україні безпілотників. З таким попередженням виступив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такий сценарій цілком ймовірним.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

За словами голови польського оборонного відомства, Москва здатна організувати операцію під чужим прапором, застосувавши українські дрони для атак на територію Польщі, країн Балтії, Фінляндії чи Румунії. Такий крок, вважають у Варшаві, може бути спрямований на створення напруженості всередині Північноатлантичного альянсу та дестабілізацію ситуації у регіоні.

У ISW зазначають, що подібні заяви збігаються із попередженнями інших європейських лідерів. Раніше про ризик російських диверсій та провокацій говорили міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

За оцінкою американських аналітиків, Росія вже реалізує так звану кампанію "нульової фази", яка має на меті підготувати інформаційні та психологічні умови для можливої ескалації проти НАТО. До цього комплексу дій входять операції під хибним прапором, порушення повітряного простору з використанням безпілотників, диверсії, радіоелектронна дія та інші гібридні методи тиску.

Американські експерти вважають, що подібна стратегія дозволяє Кремлю перевіряти готовність Альянсу до реагування та одночасно формувати вигідне для Москви інформаційне тло. У ISW попереджають, що гібридні операції Росії можуть стати важливою частиною подальшої ескалації, навіть якщо вони не супроводжуватимуться прямим військовим зіткненням.

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