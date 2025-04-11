Польша уже намекает, что старт переговоров по членству Украины в ЕС придется отложить

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Кравцев Сергей
Польша, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, пытается ускорить вопрос с открытием первого переговорного кластера по членству Украины в блоке, но этому препятствует Венгрия. Министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка считает, что шансов становится все меньше.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
Министр подтвердил, что Польша вместе с большинством стран ЕС, а это 25 государств – добивается того, чтобы открыть первый кластер по переговорам о членстве Украины, но Будапешт всячески препятствует этому.
Польский министр отметил, что хотя ускорение расширения ЕС изначально было одним из главный пунктов Польши во время ее председательства, шансы начать первый переговорный кластер с Украиной пока "значительно снизились".
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз пытается найти пути, чтобы разблокировать открытие кластеров переговоров о вступлении Украины в блок. Планы по-прежнему касаются запуска этого процесса не позднее конца 2025 года. Причина блокирования – позиция Венгрии. С Будапештом продолжаются переговоры, но пока что очевидного прогресса нет. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
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