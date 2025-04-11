Польша уже намекает, что старт переговоров по членству Украины в ЕС придется отложить

Польша, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, пытается ускорить вопрос с открытием первого переговорного кластера по членству Украины в блоке, но этому препятствует Венгрия. Министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка считает, что шансов становится все меньше.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Министр подтвердил, что Польша вместе с большинством стран ЕС, а это 25 государств – добивается того, чтобы открыть первый кластер по переговорам о членстве Украины, но Будапешт всячески препятствует этому.

"Мы работаем над расширением ЕС в соответствии с принципом, что процесс расширения является важным элементом политики обеспечения стабильности ЕС. Мы работаем, например, с Албанией, где все идет достаточно хорошо. Переговоры с Украиной тоже идут хорошо, но имеем политические трудности", – высказался Шлапка.

Польский министр отметил, что хотя ускорение расширения ЕС изначально было одним из главный пунктов Польши во время ее председательства, шансы начать первый переговорный кластер с Украиной пока "значительно снизились".

"До конца нашего председательства осталось 82 дня, и мы внимательно следим за временем, потому что еще многое нужно сделать. Если все же не удастся открыть первый кластер, мы сосредоточимся на других направлениях, чтобы быть готовыми к любым политическим сценариям", — подытожил он.

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