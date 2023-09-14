Польша уже считает, что Украина не может присоединиться к ЕС: что произошло

Польские власти решили отказаться от временного запрета на импорт украинского зерна, а принять решение о бессрочном запрете. Более того, Польша выступает за то, чтобы привязать его к вступлению Украины в ЕС. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, уточнив, что запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на польское агентство PAP.

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Телус заявил, что ожидает решения Еврокомиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца 2023 года. Но этого для Варшавы мало, поскольку польским властям нужна стойкая уверенность в защите прав фермеров.

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Министр отметил, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству… Очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне", – сказал Телус.

Он утверждает, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения, но оно оседает в Европе, а не уходит в Азию или Африку.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша, которая приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября, намерена продлить запрет, несмотря на критику со стороны Украины и ЕС. В свою очередь Киев намерен обратиться в арбитраж ВТО, пытаясь разблокировать сухопутные перевозки зерна. Ставшее более чем актуальными на фоне морской блокады, усилившейся после выхода РФ из зернового соглашения, возвращаться куда она пока не собирается. Есть надежда, что зерновые разногласия между Украиной и Польшей вскоре обсудят лидеры стран Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".



