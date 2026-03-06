Польша в экстренном режиме закрывает свое воздушное пространство: в чем причина

Польские власти объявили о временном закрытии части воздушного пространства на востоке страны, которое продлится три месяца. Такое решение принято из соображений безопасности по инициативе военного командования и будет действовать в течение весны.

Фото: из открытых источников

По словам представителя Польского агентства гражданской авиации (PANSA) Марцина Хадая, ограничения введены из-за многочисленных случаев пересечения границы беспилотными аппаратами неизвестного происхождения. Запрет начнется 10 марта и будет действовать до 9 июня. Инициатором этой меры стало Оперативное командование Вооруженных сил Польши, мотивирующее ее необходимостью повысить безопасность и обеспечить выполнение оборонных мер на приграничной территории.

Как уточняют в PANSA, ограничения будут касаться участка воздушного пространства на высоте до трех километров от земли. Они охватят все воздушные суда, включая беспилотников. Для гражданских пользователей наиболее ощутимым будет запрет на развлекательные и коммерческие полеты малыми самолетами.

Новые правила также коснутся деятельности аэрофотографов и геодезистов, работающих в пограничной полосе – им понадобятся специальные разрешения от PANSA. Исключения сделаны для спасательных операций, пожаротушения и военных миссий в рамках НАТО.

Эксперты предупреждают, что авиакомпании могут быть вынуждены выбирать объездные маршруты, что несколько увеличит продолжительность рейсов, в том числе в направлении Азии. Правительство подчеркивает, что главной целью является защита критической инфраструктуры от угроз, связанных с современными методами шпионажа и саботажа с помощью дешевых дронов.

Для большинства пассажиров ограничения будут заметны только косвенно. Аэропорты в Перемышле и Жешуве продолжат работу, но уже с учетом новых правил в приграничной зоне. В то же время власти призывают авиаперевозчиков и граждан соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать опасных ситуаций в воздухе.

