logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша в экстренном режиме закрывает свое воздушное пространство: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша в экстренном режиме закрывает свое воздушное пространство: в чем причина

Запрет будет действовать с 10 марта по 9 июня по инициативе Оперативного командования ВС Польши

6 марта 2026, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польские власти объявили о временном закрытии части воздушного пространства на востоке страны, которое продлится три месяца. Такое решение принято из соображений безопасности по инициативе военного командования и будет действовать в течение весны.

Польша в экстренном режиме закрывает свое воздушное пространство: в чем причина

Фото: из открытых источников

По словам представителя Польского агентства гражданской авиации (PANSA) Марцина Хадая, ограничения введены из-за многочисленных случаев пересечения границы беспилотными аппаратами неизвестного происхождения. Запрет начнется 10 марта и будет действовать до 9 июня. Инициатором этой меры стало Оперативное командование Вооруженных сил Польши, мотивирующее ее необходимостью повысить безопасность и обеспечить выполнение оборонных мер на приграничной территории.

Как уточняют в PANSA, ограничения будут касаться участка воздушного пространства на высоте до трех километров от земли. Они охватят все воздушные суда, включая беспилотников. Для гражданских пользователей наиболее ощутимым будет запрет на развлекательные и коммерческие полеты малыми самолетами.

Новые правила также коснутся деятельности аэрофотографов и геодезистов, работающих в пограничной полосе – им понадобятся специальные разрешения от PANSA. Исключения сделаны для спасательных операций, пожаротушения и военных миссий в рамках НАТО.

Эксперты предупреждают, что авиакомпании могут быть вынуждены выбирать объездные маршруты, что несколько увеличит продолжительность рейсов, в том числе в направлении Азии. Правительство подчеркивает, что главной целью является защита критической инфраструктуры от угроз, связанных с современными методами шпионажа и саботажа с помощью дешевых дронов.

Для большинства пассажиров ограничения будут заметны только косвенно. Аэропорты в Перемышле и Жешуве продолжат работу, но уже с учетом новых правил в приграничной зоне. В то же время власти призывают авиаперевозчиков и граждан соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать опасных ситуаций в воздухе.

Портал "Комментарии" уже писал, что Венгрия продолжает блокировать выделение Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро. Будапешт настаивает, что Киев должен возобновить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских обстрелов. В то же время, никаких четких гарантий того, что после ремонта трубопровода венгерская сторона снимет свое вето, пока не существует.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости