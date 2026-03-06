Польща у екстреному режимі закриває свій повітряний простір: у чому причина

Польська влада оголосила про тимчасове закриття частини повітряного простору на сході країни, яке триватиме три місяці. Таке рішення ухвалене з міркувань безпеки за ініціативи військового командування і буде чинним протягом весни.

Фото: з відкритих джерел

За словами речника Польського агентства цивільної авіації (PANSA) Марціна Хадая, обмеження введено через численні випадки перетину кордону безпілотними апаратами невідомого походження. Заборона розпочнеться 10 березня і діятиме до 9 червня. Ініціатором цієї міри стало Оперативне командування Збройних сил Польщі, яке мотивує її необхідністю підвищити безпеку та забезпечити виконання оборонних заходів на прикордонній території.

Як уточнюють у PANSA, обмеження стосуватимуться ділянки повітряного простору на висоті до трьох кілометрів від землі. Вони охоплять усі повітряні судна, включно з безпілотниками. Для цивільних користувачів найбільш відчутною буде заборона на розважальні та комерційні польоти малими літаками.

Нові правила також торкнуться діяльності аерофотографів та геодезистів, які працюють у прикордонній смузі — їм знадобляться спеціальні дозволи від PANSA. Винятки зроблені для рятувальних операцій, пожежогасіння та військових місій у рамках НАТО.

Експерти попереджають, що авіакомпанії можуть бути змушені обирати об’їзні маршрути, що трохи збільшить тривалість рейсів, зокрема в напрямку Азії. Уряд підкреслює, що головною метою є захист критичної інфраструктури від загроз, пов’язаних із сучасними методами шпигунства та саботажу за допомогою дешевих дронів.

Для більшості пасажирів обмеження будуть помітні лише опосередковано. Аеропорти у Перемишлі та Жешуві продовжать роботу, але вже з урахуванням нових правил у прикордонній зоні. Водночас влада закликає авіаперевізників та громадян дотримуватися встановлених обмежень, щоб уникнути небезпечних ситуацій у повітрі.

