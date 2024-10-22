Польша в недоумении от поступка Украины: почему у Варшавы вопросы к плану победы Зеленского

Польша не получила доступ к тайным приложениям украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Дипломат заявил, что польское министерство иностранных дел будет обсуждать этот вопрос с Украиной, поскольку Варшава считает, что должна быть включена в список стран, которых ознакомили с секретной информацией.

"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом. Когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", – заявил Теофил Бартошевский.

Читайте также на портале "Комментарии" — План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше. Такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше", — отметил президент.

В качестве примера, Владимир Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", — рассказал президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский представил план победы, состоящий из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Вероятно, тайные пункты касаются количества оружия, которое должно быть предоставлено Украине.



