Польша в недоумении от поступка Украины: почему у Варшавы вопросы к плану победы Зеленского

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Кравцев Сергей
Польша не получила доступ к тайным приложениям украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Дипломат заявил, что польское министерство иностранных дел будет обсуждать этот вопрос с Украиной, поскольку Варшава считает, что должна быть включена в список стран, которых ознакомили с секретной информацией.
Читайте также на портале "Комментарии" — План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше. Такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский.
В качестве примера, Владимир Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский представил план победы, состоящий из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Вероятно, тайные пункты касаются количества оружия, которое должно быть предоставлено Украине.
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