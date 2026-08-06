Польша в панике из-за российских ракет: какое неожиданнное предложение может получить Киев

Польша должна серьезно обсудить возможность перехвата российских ракет еще над территорией Украины, а не ждать, пока они будут потенциально угрожать польскому воздушному пространству. Такую позицию высказал вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя дискуссию по дальнейшей поддержке Украины.

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Поводом для заявления послужили слова бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, выступившего против передачи Украине новой партии ракет для систем Patriot. Кроме того, он предположил, что Польша могла бы просмотреть модель работы государственной Польской оружейной группы (PGZ).

По мнению Сикорского, ситуация требует не политических споров, а профессионального анализа. Он обратил внимание, что в последние дни Киев регулярно испытывает удары баллистическими ракетами, от которых пока нет достаточной защиты, а количество жертв среди гражданского населения растет.

"Вопрос о том, не было бы лучше сбивать российские ракеты еще над Украиной, а не ждать, пока они, возможно, окажутся над Польшей, нуждается в очень серьезной дискуссии и не должно становиться заложником партийного противостояния", — подчеркнул глава польской дипломатии.

Комментируя предложение по реформированию оборонной промышленности, Сикорский признал, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, являются частными компаниями. По его словам, частный сектор вполне способен эффективно работать на нужды национальной обороны.

В качестве примера он привел Украину, где значительную часть дальнобойных ракет и беспилотников разрабатывают именно частные предприятия.

По словам вице-премьера, у украинской стороны есть оперативная система оценки эффективности вооружения и технологий, позволяющая быстро определять, какие решения работают на фронте, а какие нуждаются в усовершенствовании.

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