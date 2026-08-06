Польща у паніці через російські ракети: яку несподівану пропозицію може отримати Київ

Польща має серйозно обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, а не чекати, поки вони потенційно загрожуватимуть польському повітряному простору. Таку позицію висловив віцепрем'єр-міністр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи дискусію щодо подальшої підтримки України.

Фото: з відкритих джерел

Приводом для заяви стали слова колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні нової партії ракет для систем Patriot. Крім того, він припустив, що Польща могла б переглянути модель роботи державної Польської зброярської групи (PGZ).

На думку Сікорського, ситуація вимагає не політичних суперечок, а фахового аналізу. Він звернув увагу, що останніми днями Київ регулярно зазнає ударів балістичними ракетами, від яких наразі немає достатнього захисту, а кількість жертв серед цивільного населення зростає.

"Питання про те, чи не було б краще збивати російські ракети ще над Україною, а не чекати, поки вони, можливо, опиняться над Польщею, потребує дуже серйозної дискусії і не повинно ставати заручником партійного протистояння", – наголосив глава польської дипломатії.

Коментуючи пропозицію щодо реформування оборонної промисловості, Сікорський визнав, що найбільші світові виробники озброєння, серед яких Boeing, Raytheon і Lockheed Martin, є приватними компаніями. За його словами, приватний сектор цілком здатний ефективно працювати на потреби національної оборони.

Як приклад він навів Україну, де значну частину далекобійних ракет і безпілотників розробляють саме приватні підприємства.

За словами віцепрем'єра, українська сторона має оперативну систему оцінки ефективності озброєння та технологій, що дозволяє швидко визначати, які рішення працюють на фронті, а які потребують удосконалення.

Як вже писали "Коментарі", російська армія розпочала перекидання стратегічних резервів ближче до лінії бойового зіткнення, готуючись до активізації бойових дій. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.